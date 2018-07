Belastingdienst moet stoppen Burgerservicenummers gebruiken voor btw-nummers

De Belastingdienst gebruikt momenteel het Burgerservicenummer (BSN) om een btw-identificatienummer te genereren voor zelfstandigen die een eenmanszaak willen oprichten. Dat mag volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet; de bedoeling is dan ook dat de Belastingdienst er zo snel mogelijk mee stopt.

Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag in een uitgebreid bericht over de praktijken van de Belastingdienst. Volgens de AP is er geen wettelijke basis voor deze manier van werken en moet er zo snel mogelijk mee gestopt worden. Doet de Belastingdienst dat niet, worden er maatregelen getroffen.

Het BSN niet gebruiken

Het Burgerservicenummer is bedoeld om de communicatie tussen overheid en burgers makkelijker te maken. Het is kwetsbaar, want als het BSN in handen van kwaadwillenden valt, kan daar identiteitsfraude mee gepleegd worden. Dit maakt de praktijk van de Belastingdienst problematisch; een zelfstandige kan zijn BSN immers niet beschermen. Dat is openbaar, omdat hun btw-nummer daaruit opgebouwd is.

In de onderzoeksrapportage (PDF) meldt de Autoriteit Persoonsgegevens dat de Belastingdienst zo snel mogelijk moet stoppen met de praktijken. Hoe snel wordt niet duidelijk, en ook niet welk maatregelen de Belastingdienst precies kan of zou moeten ondernemen. Het wordt hoe dan ook een dure zaak voor de overheid, want de Belastingdienst moet dan het huidige systeem aanpassen en mogelijk oude nummers ook veranderen.

Daarmee kan het nog wel even duren voordat het dwingende advies van de Autoriteit Persoonsgegevens nageleefd wordt. Een kwalijke zaak, want voor zelfstandigen is er niets anders te doen dan afwachten.