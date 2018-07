Maandomzet HTC daalt met 68 procent

HTC heeft de omzet in juni met 68 procent zien dalen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee noteert het bedrijf de scherpste daling in meer dan twee jaar tijd. En dat in een maand waarin de nieuwe HTC U12+ verscheen.

In juni kwam de omzet uit op 2,2 miljard Taiwanese dollar uit, wat omgerekend neerkomt op zo’n 61,6 miljoen euro. Een jaar eerder was de omzet nog 6,9 miljard Taiwanese dollar, of 193,2 miljoen euro. Ook ten opzichte van mei is er een daling te zien, toen HTC nog 2,4 miljard Taiwanese dollar ophaalde.

Een analist stelt tegenover Reuters dat de sales van het vlaggenschip lager uitvallen dan verwacht, wat een lager marktaandeel veroorzaakt. Voor het middensegment en de instapmodellen benoemt de analist weinig nieuwe specs en een gebrekkige prestatie-prijs verhouding als oorzaken om de sales te doen dalen.

Positie

Vorige week werd bekend dat HTC een kwart van zijn personeel zal ontslaan, vanwege de dalende omzet die het uit smartphones behaalt. Het bedrijf ziet de inkomsten al jaren teruglopen. Daardoor heeft het zijn positie van jaren terug verloren, toen het nog tot de top tien smartphonefabrikanten van de wereld behoorde.

Halverwege de maand verscheen nog de U12+, maar in die periode wist het vlaggenschip het tij nog niet te keren. Juli is de eerste volle maand dat de U12+ verkrijgbaar is, dan zullen de daadwerkelijke verkopen van de telefoon wat beter in beeld komen. Techzine ging overigens aan de slag met deze telefoon. Onze review kun je teruglezen door hier te klikken.