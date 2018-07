Hoe torrents cloudopslag goedkoper en veiliger kunnen maken

Torrents hebben een slechte reputatie omdat ze veelal gebruikt worden voor piraterij, maar de achterliggende technologie heeft veel meer potentieel. Bijvoorbeeld om de cloudopslagmarkt te democratiseren en veiliger te maken.

BitTorrent, het protocol achter torrents, is een systeem om peer-to-peer (p2p) gegevens uit te wisselen. In plaats van data te downloaden vanaf één host – die instaat voor alle bandbreedte, opslag en andere middelen – wordt via een torrent client verbinding gemaakt met een hele zwerm van hosts, die elk een geëncrypteerd deel van de data aanleveren. De client ontcijfert die delen, puzzelt ze opnieuw samen tot de originele data, en kan voortdaan ook als host dienst doen.

De cloudmarkt is vandaag in handen van een handvol grote spelers, die datacenters vol met straffe hardware ter beschikking stellen aan hun klanten. Doorgaans betalen die klanten daarvoor een maandelijks abonnement en een extra toeslag om data te uploaden en downloaden.

Blockchain

Door het handvol datacenters met dure servers te vervangen door een zwerm van hosts die goedkopere hardware gebruiken, kan de prijs voor cloudopslag naar beneden worden geduwd. Het is een idee dat vandaag wordt uitgewerkt door onder meer de Singaporese start-up Bluzelle. Dat bedrijf wil de technologie in eerste instantie inzetten voor databaseopslag.

Om een zwerm van hosts te creëren, maakt Bluzelle gebruik van blockchain. De zwerm bestaat uit een netwerk van computers waarvan de eigenaars akkoord gaan om een deel van de ongebruikte capaciteit af te staan. Via blockchaintechnologie kunnen ze hiervoor worden vergoed. Die oplossing is goedkoper dan de traditionele cloudinfrastructuur.

Privacy

Een andere bezorgdheid rond de cloud is security en privacy. Een corrupte medewerker van je cloudleverancier kan ongemerkt de data raadplegen of er kan data worden gelekt na een hack. De clouddienst kan ook worden gedagvaard om data over te dragen in het kader van een gerechterlijk onderzoek.

In een p2p-netwerk kan de informatie versleuteld worden verspreid over de verschillende nodes. Geen enkele node geeft toegang tot de volledige data. Er zijn bovendien meerdere kopieën van elk fragment. Als een computer in de zwerm wordt afgesloten of de data om een andere reden onbereikbaar wordt, zijn de fragmenten nog altijd elders beschikbaar. Omdat de data op een blockchain wordt bewaard, kan ze niet worden aangepast zonder toestemming.

Hoewel torrents een paar uitdagingen van de cloud kan tackelen, is deze oplossing zeker niet in elke situatie geschikt. Zelfs wanneer de technologie zou doorbreken voor cloudopslag, zullen er nog altijd organisaties zijn die hun data liever op traditionele cloudplatformen parkeren.