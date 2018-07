Onderzoekers ontwikkelen goed functionerend 3D-gezichtsherkenningssysteem

Onderzoekers hebben een nieuw systeem voor gezichtsherkenning ontwikkeld, dat de mogelijkheden van de systemen die nu gebruikt worden ver overstijgen. Het gaat om een 3D-systeem dat de tekortkomingen van 2D-gezichtsherkenning weet te omzeilen.

De onderzoekers van de University of Western Australia ontwikkelden een FR3DNET-model, dat ontwikkeld werd met 3,1 miljoen 3D-scans van meer dan 100.000 mensen. Het team trainde het model om de identiteit van ‘bekende’ personen te leren kennen en hun gezicht aan een van die identiteiten te koppelen.

Problemen oplossen

Waar een gewone 2D-gezichtsscan geen gebruik maakt van zaken als gezichtstextuur, -uitdrukking of andere details, kan een 3D-model dat wel. “Ons onderzoek toont dat de herkenning beter loopt bij 3D-scans, en ook robuuster is,” aldus de hoofdonderzoeker, Dr. Syed Zulqarnain Gilani in een statement. Een scan kan volgens hem in elke pose plaatsvinden; iemand kan een bril, maar afwisselend ook lenzen dragen, of bijvoorbeeld lachen. Het zou allemaal niet uitmaken, want het model herkent iedereen.

Het maken van een 3D-model is overigens wel ingewikkelder dan een 2D-versie. Volgens de onderzoekers moet er fysieke informatie van een ‘echt’ onderwerp gebruikt worden. Dat betekent dat er geen beelden van het internet geplukt kunnen worden. Maar daar er steeds meer goedkope 3D-camera’s in de omloop zijn, moeten de mogelijkheden van 3D-scans wel snel naar een breder publiek kunnen komen.

Betere implementatie

Aangezien gezichtsherkenningstechnologie steeds breder ingezet wordt, is het uiteraard belangrijk dat scans steeds gedetailleerder worden. Dat moet wel: 2D-scans zijn in sommige gevallen te misleiden met bijvoorbeeld foto’s van een persoon. Precies dat maakt de implementatie nu potentieel problematisch. Zolang de techniek relatief eenvoudig om de tuin te leiden is, is het de vraag of het wel zo verstandig is om de technologie breed uit te rollen.

Tegelijk zijn de voordelen groot. In Australië doet Qantas bijvoorbeeld proeven met gezichtsherkenning voor internationale passagiers. Die kunnen inchecken, naar de lounge en het vliegtuig in, zonder hun paspoort te laten zien. Daarvoor hoeven ze alleen maar naar een camera te kijken. Dat systeem zou een stuk sneller werken en wordt mogelijk ook veel breder toegepast.