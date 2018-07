Netgears Arlo-divisie vraagt toestemming voor beursgang

Netgears Arlo is een groot en onverwacht succes voor het netwerkbedrijf. Vanwege de groei die de divisie binnen Netgear doormaakte, werd afgelopen februari besloten dat Arlo op zichzelf verder moet gaan. Tegelijkertijd werd een beursgang aangekondigd.

Die beursgang is binnenkort een feit. Vandaag horen we namelijk dat het zogenaamde S-1 formulier is ingeleverd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Daarmee wil het bedrijf daadwerkelijk de beurs op gaan. Hoeveel aandelen er precies verkocht gaan worden en tegen welke prijs is nog niet bekend.

De beursgang

Eerder dit jaar was er het bericht dat mogelijk zo’n twintig procent van de aandelen van Arlo de beurs op zou gaan. Of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn is niet bekend, dat hangt onder meer af van de beslissing van de SEC. De beursgang wordt gemaakt op de New York Stock Exchange onder de naam ARLO.

Onder lead managers BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities en Guggenheim Securities, evenals Raymond James, Cowen en Imperial Capital, wordt de beursgang voorbereid. Die zal mogelijk behoorlijk groot worden. Er zijn in totaal 1,9 miljoen geregistreerde gebruikers van Arlo-camera’s. Het bedrijf heeft daarnaast een marktaandeel van veertig procent in de Verenigde Staten op het gebied van camerasystemen voor consumentennetwerken.

Arlo doet het uiterst goed en zag zijn winst bijna verdubbelen. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal van 2018 een omzet van 100,6 miljoen dollar. Dat was een stijging van 63 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarnaast steeg de brutowinst van 16,35 miljoen dollar naar 29,1 miljoen dollar.