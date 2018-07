Machine learning helpt sneller medicijnen te ontwikkelen

Onderzoekers van het gerenommeerde instituut MIT hebben een technologie ontwikkeld waarmee sneller medicijnen gevonden kunnen worden. Daarvoor is er een machine learning model getraind, dat heel nauwkeurig kan voorspellen welke medicijnen bruikbaar zijn om mensen van de best mogelijke medicijnen te voorzien.

Dat melden de onderzoekers in een rapportage op de site van MIT. Momenteel is het zo dat als er een medicijn ontwikkeld wordt voor een specifieke patiënt, dat onderzoekers vrijwel alles handmatig moeten doen. Ze moeten specifieke moleculen selecteren en vervolgens inpassen in de medicijnen. Dat is een proces dat uren kan duren, en geen gegarandeerde resultaten biedt.

Getraind model

Het nieuwe model van de MIT-onderzoekers is getraind om uit een database van zo’n 250.000 moleculen met verschillende eigenschappen de beste te selecteren. Het systeem maakt gebruik van de eerder opgedane kennis om te voorspellen welke moleculen het best gebruikt kunnen worden als medicijn.

Uit experimenten van de MIT blijkt dat het machine learning model er beter toe in staat is om medicijnen te maken dan bestaande systemen. Dat komt mede doordat er beter rekening gehouden wordt met factoren als de mogelijkheden om een medicijn ook echt samen te stellen en hoe oplosbaar het is in het lichaam van de patiënt. Die combinatie maakt het geheel volgens de onderzoekers efficiënter en ook beter toepasbaar in de medische wereld.

Medicijnen ontwikkelen

Als er momenteel een medicijn ontwikkeld wordt, selecteren laboranten een basismolecuul. Dat bevat specifieke eigenschappen die nodig zijn voor een specifieke patiënt. Die moleculen worden geselecteerd op basis van eigenschappen en vervolgens getest op proefdieren. Dit proces kan volgens de onderzoekers drastisch versneld worden en precies dat kan dus met de nieuwe algoritmes.