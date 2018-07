‘Samsung passeert Apple in zakelijke smartphonemarkt’

Samsung zou in Nederland nu de meeste zakelijke smartphones leveren, waarmee het merk de koppositie van Apple overneemt. Dat blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile. Ook wordt duidelijk dat Microsoft de slag heeft verloren.

De twee bedrijven maken al jaren de dienst uit op de markt. Samsung wist echter niet eerder Apple te overstijgen. Dit jaar realiseert het Koreaans bedrijf een marktaandeel van 48,7 procent, Apple moet het doen met 44,5 procent. Vorig jaar kwamen de percentages uit op respectievelijk 36,4 procent en 42,2 procent.

Andere merken

Microsoft/Nokia lijkt daarentegen definitief afgehaakt. Deze merken zijn samengevoegd aangezien Microsoft tot vorig jaar alle smartphone-activiteiten overgenomen had van Nokia. In 2016 haalde Microsoft met 20,5 procent nog zijn hoogste marktaandeel in de zakelijke smartphonemarkt. De daarop volgende jaren liep het marktaandeel terug, waardoor het in 2017 nog 15,5 procent was en nu 3,9 procent.

Van de andere smartphonemerken zag Huawei als enige zijn marktaandeel nog iets stijgen, naar 1,5 procent. Een jaar eerder was dat nog 0,9 procent. De overige merken zien hun aandeel onder de een procent zakken (HTC 0,6 procent, Motorola 0,5 procent en BlackBerry 0,1 procent). Daarmee lijken deze partijen van het toneel te verdwijnen.

Ook keek Computer Profile naar de besturingssystemen waarvan gebruikgemaakt wordt. De markt laat een beeld zien dat gelijke tred houdt met de positie van de verschillende smartphonefabrikanten, terwijl de penetratiegraad van Windows-besturingssystemen in navolging van eerder al BlackBerry en Symbian nagenoeg tot nul gereduceerd is.

Mobile device management

Steeds meer bedrijven gebruiken softwareoplossingen voor het beheer van hun mobiele apparaten die binnen de organisatie in omloop zijn. Over alle sectoren heen steeg de toepassing van mobile device management-oplossingen (MDM) van 16 procent in 2016 naar 27 procent nu.

Binnen de gezondheidszorg en het onderwijs is zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Opvallend is dat construction en transport een daling laten zien in het gebruik van MDM-software.

In tegenstelling tot de zakelijke mobiele telefoniemarkt is de markt van MDM-software nog volop in beweging, met veel verschillende aanbieders die hun marktaandeel flink zien stijgen dan wel fors zien dalen. Koplopers zijn vooralsnog MobileIron en VMware AirWatch, met een aandeel van respectievelijk 23 procent en 18 procent. Microsoft Intune (10,1 procen), Citrix XenMobile (9,6 procent) en BlackBerry Good (9,2 procent) volgen daarop.