Microsoft zet Dynamics 365 op halfjaarlijks updateregime

Microsoft brengt zijn updates voor CRM/ERP-platform Dynamics 365 in lijn met Windows 10 en schakelt naar een halfjaarlijks updateritme in april en oktober.

“Onze nieuwe updatecadans streeft naar lagere upgradekosten, biedt alle gebruikers toegang tot de nieuwste mogelijkheden en prestatieverbeteringen, en biedt een betere ondersteuningservaring”, zegt Mo Osborne, COO Business Applications Engineering bij Microsoft.

Voortaan worden twee grote feature-updates per jaar uitgerold, in april en oktober. De updates zijn achterwaarts compatibel, zodat apps en aanpassingen gewoon blijven werken. Nieuwe functies die disruptieve wijzigingen aanbrengen in de gebruikservaring, zijn standaard uitgeschakeld. Beheerders kunnen de functies eerst testen voordat ze binnen de organisatie worden ingeschakeld.

Microsoft zal gebruikers maanden op voorhand op de hoogte brengen van elke update – de release notes voor de update van oktober 2018 worden al op 23 juli vrijgegeven. Daarnaast biedt het bedrijf een testomgeving aan om de overgang voor te bereiden. “Hiermee kan je de productiviteit en efficiëntie van de nieuwe mogelijkheden beoordelen, en eindgebruikers opleiden”, zegt Osborne.

Iedereen updaten

Alle klanten worden naar het continue updateschema overgezet. Organisaties die nog een verouderde versie van Dynamics 365 gebruiken, zullen dus uiteindelijk moeten updaten. Afhankelijk van de versie die je gebruikt, is de uiterlijke deadline daarvoor 30 april 2020. De meeste gebruikers moeten hun zaken evenwel begin 2019 al op orde hebben om van ondersteuning te blijven genieten.

De omschakeling naar een halfjaarlijks updateritme moet bedrijven helpen om “hun digitale transformatie te versnellen.” Met twee updates per jaar is Microsoft evenwel trager dan andere grote SaaS-leveranciers zoals Salesforce en Oracle, die respectievelijk drie en vier updates per jaar uitbrengen.