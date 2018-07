App van SAP en KWF geeft vakantiegangers persoonlijk smeeradvies

KWF Kankerbestrijding gaat een nieuw wapen tegen huidkanker inzetten. In samenwerking met SAP, ProXcellence en Buienradar is de UV-radar ontwikkeld. Deze applicatie voorziet vakantiegangers van een persoonlijk smeeradvies op basis van zonnekracht en huidtype, ongeacht waar ze op vakantie zijn.

UV-radar geeft een persoonlijk smeeradvies op basis van informatie over locatie, het weer en de actuele uv-straling. De app haalt deze gegevens op uit verschillende openbare databronnen en combineert ze met persoonlijke data over het huidtype van de gebruiker. Het resultaat is een individueel en actueel advies over zonbescherming.

KWF Kankerbestrijding ontwikkelde UV-radar in het Mobile Innovation Lab van SAP. Binnen een week werd een werkend prototype opgeleverd.

Met deze stap adresseren de partijen de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. In 2017 kregen 55.000 mensen de diagnose. Uv-straling, en met name verbranding in de zon, is van grote invloed op het ontstaan van de ziekte. De kans op huidkanker kan worden verkleind door beschermende kleding te dragen, zon te weren en goed in te smeren met zonnebrandcrème.

Beschikbaarheid

Op 7 juli werd de UV-radar officieel gelanceerd door RTL-weerman Dennis Wilt. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse ‘uitzwaaimoment’ van KWF Kankerbestrijding bij de grensovergang Hazeldonk. Hier deelde KWF ook zonnebrandcrème en petjes uit om vakantiegangers op de eerste vakantiedag alert te maken op de gevaren van zonverbranding.

De KWF UV-radar is voorlopig beschikbaar via een speciale website. Binnenkort wordt de app gelanceerd in de App Store van Apple. In de aankondiging wordt niets losgelaten over een release op Android.