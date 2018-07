Wifi 802.11ax gaat strijd aan met 5G-snelheden

Met de komst van 5G kunnen we binnenkort gigabitsnelheden ontvangen op onze mobiele toestellen. Ineens dreigt wifi heel traag aan te voelen, maar de nieuwe 802.11ax-standaard heeft een potentiële oplossing in handen.

5G gaat draadloze snelheden door het dak jagen. De eerste toestellen zouden naar verwachting 1 tot 5 gigabit per seconde (Gbps) kunnen verwerken aan pieksnelheden. Dat is veel meer dan je huidige kabelmodem of wifirouter die vandaag bij jou thuis of op kantoor staat.

WiGig

Door het potentieel gigantische aanbod aan 5G-toestellen (vooral IoT-apparaten) bestaat er een kans dat we lang niet in de buurt komen van die pieksnelheden. Anderzijds zouden dit ook maar de eerste generatie 5G-apparaten zijn. Dat laat nog een ruime marge voor verbeteringen in de toekomst. Gelukkig staat wifi ook niet stil met nieuwe standaarden.

Lang werd verwacht dat 802.11ad (WiGig) de nieuwe standaard zou worden, mede dankzij de nieuwe 60 Ghz-antenne die tot 7,2 Gbps kan afleveren. Enige vereiste voor die turbosnelheid is dat het ontvangend apparaat in dezelfde ruimte is als de router en ook de 802.11ad-standaard ondersteunt. Net daar wringt het schoentje.

Fabrikanten hebben het moeilijk om de benodigde antennes te plaatsen in de compacte behuizing van bijvoorbeeld een smartphone. Intel werkte aan 5G-chips voor de volgende iPhone, maar heeft die plannen opgeborgen. Volgens bronnen zou de 802.11ad-wifichip en bijhorende antenneplaatsing roet in het eten hebben gegooid.

WPA3

Het zou echter niet onmogelijk zijn om de chip te integreren in een smartphone: Asus heeft het met de ZenFone 4 Pro gerealiseerd net als een aantal laptopfabrikanten vorig jaar. Dit jaar is het eerder angstvallig stil en wacht iedereen op de 802.11ax-standaard. Die bouwt verder op de huidige wifi-standaard, zonder de 60 Ghz-frequentie. Dat zou de antenne-installatie eenvoudiger maken in kleine mobiele toestellen.

De eerste routers zijn ook al aangekondigd op CES 2018 van D-Link en Asus. Deze wifi-monsters hebben acht antennes en maken efficiënter gebruik van de huidige 2,4 Ghz en 5 GHz-banden. Ze overspoelen elk kanaal met veel ‘dichtere’ data. Het resultaat is een theoretische doorvoersnelheid van 11 Gbps gecombineerd over drie verschillende toestellen. Een apart apparaat kan tot 5 Gbps verwerken met de 802.11ax-standaard.

De nieuwe standaard wordt door heel wat partijen omarmt, waaronder chipgigant Qualcomm. De kans zit erin dat we mogelijk volgend jaar al de eerste mobiele toestellen verwelkomen. De officiële certificering van de 802.11ax-wifistandaard wordt pas volgend jaar verwacht, maar de huidige ‘draft’ van de standaard is al goed genoeg om chips te maken voor wifi-apparaten.

Samen met 802.11ax wordt ook de nieuwe WPA3-veiligheidsstandaard gelanceerd bij heel wat fabrikanten om netwerkapparaten beter te beveiligen.