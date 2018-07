Microsoft onthult nieuwe 10-inch Surface Go-tablet

Microsoft breidt zijn Surface-aanbod wederom uit. Vandaag lanceert het bedrijf de Surface Go, een 10-inch tablet die voorlopig enkel beschikbaar is in een wifi-versie, maar later dit jaar ook beschikbaar wordt gemaakt met een 4G-chip. De nieuwe tablet wordt relatief goedkoop, met een adviesprijs van 399 dollar.

In de aankondiging meldt Microsoft dat het 10-inch scherm beschikt over een resolutie van 1.800 bij 1.200 pixels. Daarmee gaat het om een scherm met beeldverhouding van 3:2. Het geheel meet 24,5 bij 17,5 tot 0,83 centimeter en weegt ruwweg een halve kilo. Vanaf vandaag is de wifi-variant al vooruit te bestellen. Een europrijs is er echter nog niet, al zal die vermoedelijk iets boven de vierhonderd euro komen te liggen.

De specificaties

De Surface Go wordt draaiende gehouden door een Intel Pentium 4415Y dual core processor. De processor is geklokt op 1,6GHz en beschikt over vier tot acht gigabyte aan werkgeheugen. Verder is er een drietal SSD-opties: 64, 128 tot 256 gigabyte. Mocht dat niet genoeg zijn, is er ook nog de mogelijkheid om de opslag uit te breiden met een microsd-kaart.

Volgens Microsoft zorgt de combinatie van deze factoren voor een nette balans tussen prestaties en batterijduur. Het geheel zou tot negen uur mee moeten kunnen gaan op een volgeladen accu. Tegelijk schrijft Microsoft dat de accu binnen twee uur volgeladen is. Dat gebeurt met een Surface Connect-lader, die de helft zo groot is als de gewone Surface-lader.

Camera’s en Type Cover

Net als andere Surface-modellen, beschikt ook de Go over camera’s. Achterop zit een lens met acht megapixelsensor en voorop eentje met vijf megapixels. De laatste camera kan gebruikt worden om in te loggen met Windows Hello. Verder zijn er nog wat andere functies die we kennen van Surface-tablets, waaronder ondersteuning voor NFC en de kickstand die tot een hoek van 165-graden gedraaid kan worden.

Aan de Surface Go kan uiteraard voor 99 dollar een Type Cover aangehaakt worden. Verder moet er later dit jaar nog een LTE-variant uitgebracht worden van de nieuwe tablet. Microsoft begint op 2 augustus met de eerste leveringen.