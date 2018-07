Mimecast neemt Ataata over om menselijke security-fouten terug te dringen

Mimecast heeft een akkoord bereikt om Ataata over te nemen. Deze partij dringt het aantal menselijke fouten op de werkplek terug en helpt organisaties bij het veranderen van de secuirtycultuur. Op die manier wil Mimecast de cyberresilience voor e-mail versterken. Het is onbekend hoeveel er voor de overname betaald wordt.

Ataata biedt klanten van Mimecast één cloudplatform dat is ontworpen om risico’s te beperken en fouten van medewerkers te verminderen. Op basis van gedrag en sentiment berekent Ataata per medewerker een risicoscore. Medewerkers kunnen op basis van de scores en de aanbevolen verbeterpunten trainingen op maat krijgen. De oplossing is zo ontworpen dat securityteams de beveiligingsinstellingen op medewerkersniveau kunnen kiezen.

Gedragsverandering

Mimecast vindt het cruciaal om werknemers dusdanig op te leiden dat zij ook daadwerkelijk hun gedrag kunnen veranderen. Dit vanwege het toenemend aantal phishingaanvallen op organisaties, volgens eigen onderzoek nam dit het afgelopen jaar met 90 procent toe.

Slecht 11 procent geeft aan dat medewerkers voortdurend worden getraind in het herkennen van cyberaanvallen. De overige organisaties zijn vaak van mening dat trainingen moeilijk zijn uit te voeren.

Het bedrijf vult hierop aan dat bewustwordingstrainingen op het gebied van security van oudsher gezien worden als het afvinken van een actie voor compliancedoeleinden. Volgen Mimecast-CEO Peter Bauer gaat het daarbij vaak om saaie video’s met ingewikkelde verhalen over security of om nauwelijks effectieve gamifaction. Bovendien blijven kwaadwillende nieuwe manieren vinden voor het omzeilen van bedreigingsdetectie.

Ontbrekende details

In de aankondiging gaan de twee bedrijven vooral in op de mogelijkheden die door de overname ontstaan. Details over de deal zelf lijken vooralsnog niet bekend. Naast de financiële details wordt er bijvoorbeeld niet gesproken over de werknemers van Ataata. Daardoor is het onduidelijk wat er met het personeel gebeurt en wat de rol van Ataata-bestuurders binnen Mimecast wordt.