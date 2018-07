Nieuwe iOS-update maakt hacken iPhones via lightning-ingang onmogelijk

Apple komt met een nieuwe versie van iOS, die ervoor zorgt dat politie en andere partijen niet zomaar meer een iPhone kunnen kraken via de Lightning-ingang. Kortgeleden bleek dat de politie de restricties rond toegang tot data op een iPhone relatief eenvoudig kon omzeilen. Deze update maakt daar een einde aan.

De update brengt een nieuwe instelling met zich mee, die door Apple de ‘USB restricted mode’ gedoopt is. Die vinden we terug in de ontwikkelaarsversies van zowel iOS 12 als iOS 11.4.1. Centraal staat een blokkade voor alle communicatie die plaatsvindt via een Lightning-to-USB connectie op alle ontgrendelde en slapende apparaten.

Bug fixes

Door deze nieuwe update, kan GreyKey niet meer functioneren. Dat is een tool die gebruik maakt van twee lightning-kabels, die de wachtwoordbeveiliging op iPhones kan kraken en data er af kan plukken. De functie zit ook in de bètaversie van iOS 12. De versie die nu uitgerold wordt, iOS 11.4.1, bevat verder vooral bug fixes.

Dankzij de update kunnen mensen alsnog hun AirPods vinden binnen de Find My AirPods-functie. Eerder konden sommige mensen dat niet, waardoor ze de laatst bekende locatie van hun dure oortjes niet meer konden terugzien. De update verbetert verder nog de betrouwbaarheid van het synchroniseren van e-mails, contacten en notities via Exchange-accounts.

Er zijn verder nog redelijk wat andere updates van beveiligingsproblemen, waaronder rond cookies die maar niet verwijderd worden in Safari, emoji die soms voor een denial of service error kunnen zorgen, en de mogelijkheid voor sommige gebruikers om het kernel geheugen te bekijken.