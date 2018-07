‘Buitgemaakte data in meeste gevallen niet versleuteld’

Bij een grote meerderheid van de organisaties is minder dan 10 procent van de buitgemaakte data versleuteld. Onderzoek van Gemalto toont aan dat dit bij 88 procent van de organisaties het geval is. In de Benelux doen we het wel een fractie beter (67 procent).

Gemalto noemt die onbeveiligde gegevens een goudmijn voor hackers, om het probleem te duiden. Het kan ook jaren duren voor gemanipuleerde gegevens ontdekt worden. “Een groot risico aangezien deze data vaak bepalend is voor zowel de bedrijfsstrategie als allerlei andere beslissingen. De integriteit van data vertegenwoordigt dan ook een grote waarde”, aldus Dirk Geerarts, identity and data protection expert bij Gemalto.

Perimeterbeveiliging

Geerarts vindt het belangrijk dat organisaties hun meest waardevolle bezit beschermen met encryptie, two-factor authenticatie en sleutelbeheer, in plaats van uitsluitend te richten op perimeterbeveiliging. Bij het onderzoek werd namelijk ook gekeken naar deze securitymaatregel.

Van de IT-professionals beschouwt 48 procent perimeterbeveiliging als een effectief middel om niet-geautoriseerde gebruikers buiten hun netwerk te houden. Wel is er steeds meer vertrouwen in perimeterbeveiliging. In de Benelux heeft 28 procent van de bedrijven het afgelopen jaar echter een inbreuk gehad op het netwerk.

Onbekende locaties

Uit het onderzoek komt ook naar voor dat slechts de helft van de organisaties uit de Benelux (46 procent) weet waar al hun gevoelige gegevens zijn opgeslagen. Die onbekende locaties maken het moeilijker om de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen.

Daarnaast bemoeilijken de onbekende locaties het daadwerkelijk benutten van data, terwijl veel bedrijven dat wel belangrijk vinden. Negen op de tien organisaties vindt dat data-analyse hen een voorsprong geeft op de concurrentie, maar toch lukt het twee derde niet om de verzamelde data volledig te analyseren.