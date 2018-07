Nokia 3.1 verschijnt volgende week in Nederland

HMD Global laat aan Techzine weten de Nokia 3.1 op 18 juli naar Nederland te brengen. Daarmee verschijnt de budgettelefoon eerder dan verwacht. Tijdens de aankondiging dacht het bedrijf nog aan een release in augustus. Het bedrijf communiceert direct een adviesprijs, namelijk 149 euro.

Van de Nokia 3.1 zijn zo goed als alle specificaties al bekend. Zo beschikt de telefoon over een octa-core MediaTek MT6750. Bij de aankondiging zei het bedrijf nog dat er uitvoeringen met verschillende hoeveelheden geheugen verschijnen: 2 GB of 3 GB aan werkgeheugen en 16 GB of 32 GB aan opslag. Nu spreekt HMD alleen over een model met 2 GB RAM en 16 GB aan opslagcapaciteit. Er is geen mogelijkheid om uit te breiden met microSD-kaartjes.

HMD voorziet de Nokia 3.1 van een 13 megapixel camera op de achterkant, vooraan vinden we een 8 megapixel camera. Het toestel beschikt over een 5,2-inch scherm met een resolutie van 1440 bij 720 pixels. Verder is het interessant om te vermelden dat de Nokia 3.1 uitgerust is met een 2990 mAh-batterij en een NFC-chip. Zo’n chip ontbreekt bij smartphones uit dezelfde prijscategorie vaak.

Android One

De Nokia draait op Android 8.1 Oreo en behoort tot het Android One-programma. Google bedacht Android One in het begin vooral om opkomende markten te ondersteunen, waardoor de smartphones niet over de allernieuwste hardware beschikken. Fabrikanten die zich bij dit programma aansluiten doen geen aanpassingen aan het besturingssysteem en leveren Android simpelweg zoals Google dat doet.

HMD zal drie jaar lang maandelijks veiligheidspatches en twee jaar updates van het besturingssysteem uitbrengen, conform de garantie van het Android One-programma. De Nokia 3.1 zal verkrijgbaar zijn in de kleuren blauw/koper, zwart/chroom en wit.

