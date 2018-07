Thales beveiligt met nieuwe oplossing de verbonden gezondheidsindustrie

Thales introduceert samen met Device Authority een oplossing gericht op de gezondheidszorg. Deze gaat in op de authenticatie van Internet of Things-apparatuur. Hierbij wordt ook de data waar deze apparaten op vertrouwen beveiligd. Op deze manier hopen de partijen het vertrouwen in de technologie te laten groeien.

Voor de gezamenlijke oplossingen integreren de bedrijven Device Authority’s KeyScaler-platform in Thales’ nShield Connect hardware security module (HSM). Naast betrouwbare authenticatie resulteert dit in end-to-end encryptie om aan de compliance-vereisten te voldoen.

De twee partijen hebben verschillende security-toepassingen bedacht. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanmaken van een security-token die een device gebruikt om zichzelf te valideren voor andere IoT-platformen. Het KeyScaler-platform levert automatisering van kritieke credential management-processen, ter aanvulling op toegangsbeheer met tokens.

Nieuw landschap

Thales legt uit dat de IoT-markt binnen de gezondheidszorg de afgelopen jaren flink is toegenomen. In 2024 zou de marktwaarde volgens de voorspellingen uitkomen op 612 miljard dollar, omgerekend zo’n 523 miljard euro. De apparaten maken nieuwe diensten mogelijk, bijvoorbeeld via een mobiele app op afstand diagnosticeren. Hierdoor moet de gezondheidszorg verbeteren.

Tegelijkertijd krijgt de industrie veel te maken met cybercrime, de nieuwe technologieën vergroten de aanvalsopties alleen maar. Wereldwijd heeft 70 procent van de gezondheidsorganisaties al te maken gehad met een datalek, toonde Thales zelf eerder aan.

Beschikbaarheid

Cindy Provin, CEO van Thales eSecurity, benadrukt dat er met de samenwerking ingespeeld wordt op dit nieuwe landschap. Dit door de focus op authenticatie, integriteit en data-privacy. Via de ontstaande oplossing gaat het vertrouwen in de patiëntveiligheid bij IoT-projecten omhoog.

Momenteel bevindt de oplossing zich in een pilotfase. Over een brede uitrol wordt in de aankondiging nog niet gesproken.