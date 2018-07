AWS biedt voortaan autoscaling-functie met dank aan Netflix

AWS heeft Application Auto Scaling beschikbaar gemaakt voor zijn gebruikers. Daarmee kunnen diensten die op Amazon Web Services worden gebouwd eenvoudig worden geschaald. De functie kwam tot stand met dank aan Netflix.

“Vergelijkbaar met EC2 Auto Scaling, laat Application Auto Scaling toe om automatisch reken- en opslagbronnen te schalen”, klinkt het in een aankondiging. “Nu kan elke service die je bouwt met aanpasbare resourcecapaciteit automatisch worden geschaald.”

Application Auto Scaling is onder meer compatibel met DynamoDB, Amazon ECS, RDS Aurora Replicas, Appstream 2.0, SageMaker, EC2 Spot Fleet en Amazon EMR.

In een aparte blogpost beschrijft Netflix hoe Application Auto Scaling het levenslicht zag als een privéfunctie voor zijn containerbeheerplatform ‘Titus’. Titus werd in april 2018 open source beschikbaar gemaakt door de streamingdienst en plant de uitvoering van applicatiecontainers over duizenden Amazon EC2-instanties.

“Toen services begonnen te kijken naar het gebruik van containers en Titus, werd het gebrek aan een automatische schaalfunctie in Titus één van de belangrijkste hindernissen voor adoptie”, schrijft het Titus-team in de blogpost. “Rond de tijd dat we aan het onderzoeken waren om onze eigen oplossing te bouwen, hebben we het AWS Auto Scaling-team gecontacteerd om onze use case te beschrijven.”

Nauwe samenwerking

Netflix heeft al jaren een nauwe samenwerking met AWS en dus werd uiteindelijk besloten om een nieuwe automatische schaalfunctie te ontwikkelen op basis van dezelfde engine die ook achter EC2 en DynamoDB schuilgaat, maar dan voor systemen buiten AWS, zoals Titus.

“Dit ontwerp centreerde zich rond de mogelijkheid van de AWS Auto Scaling-engine om de gewenste capaciteit voor een Titus-service te berekenen, die informatie naar Titus door te geven, en Titus de capaciteit te laten aanpassen door nieuwe containers te lanceren of bestaande containers uit te schakelen”, klinkt het in de blogpost.

De vruchten van de samenwerking tussen Netflix en Amazon Web Services kunnen nu ook door andere AWS-klanten worden geplukt. “In aanvulling op het aansturen van een sleutelfunctie in Titus, zijn we verheugd dat de samenwerking tussen Netflix en AWS ook nieuwe functies oplevert voor AWS-klanten in het algemeen”, besluit het Titus-team.