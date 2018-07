Kaspersky Benelux en SaaSForce bieden real-time bescherming via Europese cloud

Kaspersky Lab Benelux lanceert een nieuw aanbod waarbij klanten van real-time bescherming in de cloud kunnen genieten, zonder dat hun gegevens met de securityleverancier worden gedeeld of de Europese Unie verlaten. Het hoopt zo het vertrouwen bij de publieke opinie – dat recent een flinke deuk kreeg – opnieuw te versterken.

Het Kaspersky Security Network (KSN) is een cloudinfrastructuur waarmee de Russische securityspecialist in nagenoeg real-time nieuwe malware kan herkennen en blokkeren bij al zijn klanten. Het platform analyseert daarvoor onder meer de gegevens die door miljoenen gebruikers wereldwijd vrijwillig met Kasperksy worden gedeeld.

Omdat sommige bedrijven omwille van regelgeving of andere verplichtingen maar in beperkte mate of geen beroep kunnen doen op clouddiensten, introduceerde Kaspersky begin 2016 het Private Security Network (KPSN). Daarmee kan een lokale kopie van het Security Network on-premise worden gebruikt, om nieuwe cyberdreigingen sneller op te sporen. Er worden dan wel gegevens uit de cloud gehaald om KPSN up-to-date te houden, maar geen klantgegevens naar de cloud gestuurd.

KPSN in de cloud

De Benelux-tak van Kaspersky lanceert vandaag op eigen initiatief een nieuw aanbod dat het midden laat tussen KSN en KPSN. Het werkt samen met het Nederlandse SaaSForce om het Private Security Network via het platform van de cloudleverancier aan te bieden. SaaSForce host een versie van KPSN in de cloud en gaat de overeenkomst aan met de klant. Kaspersky betaalt voor dee hosting en levert de actuele dreigingsinformatie uit zijn Security Network, maar heeft zelf geen toegang tot de klantgegevens.

“Klanten moeten er 100% van op aan kunnen dat hun gegevens optimaal beschermd en beveiligd worden. Daarom bieden wij nu als eerste en enige wereldwijde cybersecuritybedrijf een securitydienst aan die binnen de EU blijft, zonder dat de klant inboet op de kwaliteit van de security-oplossingen”, zegt Harco Enting, algemeen directeur van Kaspersky Lab Benelux.

Transparantie

Kaspersky Benelux is zich ervan bewust dat het aanbod wellicht maar voor een kleine groep klanten interessant is. Het hoopt in de eerste plaats dat het aantoont dat transparantie en privacy belangrijk zijn voor het bedrijf. “Privacy is het nieuwe groen”, zegt Enting. “Zowel het waarborgen van de privacy van onze klanten als daar volledig transparant over zijn, zijn onze strategische uitgangspunten voor alles wat we doen en ontwikkelen.”

De nadruk op transparantie is niet zo gek. Kaspersky zit internationaal al een hele tijd in moeilijk vaarwater omwille van verdachtmakingen dat het banden zou hebben met de Russische overheid. Eugene Kaspersky heeft die aantijgingen altijd ontkend en voorlopig is er nog geen concreet bewijs publiek gemaakt, maar de gevolgen laten zich voelen.

De recentste slag in het gezicht van Kaspersky was door toedoen van de Europese Unie, waar de securityspecialist in het verleden nochtans verschillende succesvolle initiatieven op vlak van cybersecurity met heeft opgezet.

In mei kondigde het bedrijf nog aan dat het zijn kernactiviteiten van Rusland naar Zwitserland verhuist, in een poging om het vertrouwen terug te winnen.