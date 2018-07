Handelsverbod ZTE voorbij door definitieve deal met VS

Het is de Chinese firma ZTE gelukt om een deal te sluiten met de Verenigde Staten. De fabrikant van onder meer telecomapparatuur en smartphones mag zijn zaken weer hervatten met Amerikaanse leveranciers. Daarmee kan het handelsverbod binnenkort opgeheven worden.

Gisternacht maakte de Amerikaanse overheid bekend dat het handelsverbod niet langer van kracht is, als ZTE 400 miljoen dollar naar een tussenrekening heeft overgemaakt. De transactie zou binnen een dag afgerond kunnen worden volgens bronnen van persbureau Bloomberg, dus wellicht dat het bedrijf zijn zaken morgen weer kan hervatten.

Stappen ondernomen

De afgelopen maand ondernam ZTE diverse stappen om het handelsverbod om te keren. Zo ontsloeg het zijn complete bestuur en werd er een nieuwe CEO aangewezen. Het nieuwe management krijgt nu de zware taak om het vertrouwen van de markt te herstellen.

Naar verluidt zou ZTE zo’n drie miljard dollar hebben verloren als gevolg van dit maandenlange handelsverbod. Het bedrijf kreeg geen componenten meer die cruciaal waren voor de bouw van zijn netwerkapparatuur en smartphones.

Zwaarste sancties ooit

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel is de deal met ZTE de zwaarste die het ooit heeft gesloten met een bedrijf. “We hebben nooit eerder in een geval als dit zo’n zware sancties opgelegd”, lezen we in een statement. “Het zal een afschrikwekkende werking hebben voor toekomstige kwaadwillenden”.

Afgelopen april kreeg ZTE te horen dat het geen handel meer mocht drijven met Amerikaanse bedrijven, omdat het Amerikaanse technologie had verkocht aan Iran en Noord-Korea. Daarop kondigde het bedrijf aan dat het failliet zou gaan.

Mei bracht echter soelaas, toen president Donald Trump sprak met de Chinese president Xi Jinping. Die maand nog werd bekend gemaakt dat, mits ZTE een boete van 1,3 miljard dollar zou betalen, zijn bedrijfstop zou vervangen én garanties zou bieden, het handelsverbod opgeheven kon worden.