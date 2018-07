Grote Windows 10-update wordt nu uitgerold naar bedrijven

Patch Tuesday heeft de laatste nieuwe Windows 10-update beschikbaar gesteld voor bedrijven. Volgens Microsoft moeten bedrijven geen schrik meer hebben van de nieuwe update. De update wordt nu automatisch gedownload via de Windows Update.

Eerder vorige maand verkondigde Microsoft het nieuws dat de Windows 10 April 2018 Update stabiel genoeg is voor zakelijke gebruikers. Een maand later duwt Microsoft de update door via de officiële weg. Het verandert ineens ook enkele labels voor IT-admins om de updates beter te stroomlijnen.

Terminologie

In het verleden noteerde Microsoft zijn nieuwe Windows 10-builds telkens als ‘Current Build’ en ‘Current Build for Business’. Op deze manier konden IT-admins duidelijk zien wanneer een update klaar is voor consumenten en wanneer voor bedrijven. Die laatste betekende dat de versie grondig genoeg is getest op diverse machines om zakelijk uit te rollen.

De ‘Current Build’ krijgt alle nieuwe functies onmiddellijk wanneer ze beschikbaar zijn. De ‘Current Build for Business’ moest altijd een paar maanden wachten tot die nieuwste functies ook voor zakelijke gebruikers beschikbaar zijn. Deze verdeling blijft nog wel, maar de terminologie verandert nu.

Goedgekeurd

Wat vroeger werd gelabeld als ‘Current Build’ wordt nu voortaan ‘Semi-Annual Channel (targeted)’. De ‘Current Build for Business’ heet nu ‘Semi-Annual Channel’. Het effect blijft echter wel gewoon hetzelfde.

Vanaf Microsoft build nummer 17134.165 is de Windows 10 April 2018 Update (Versie 1803) officieel goedgekeurd voor bedrijven en krijgt dus het label ‘Semi-Annual Channel’.

Ben je benieuwd welke zakelijke functies er allemaal nieuw zijn in de grote nieuwe Windows 10-update? Lees dan zeker ons complete overzicht met de belangrijkste vernieuwingen en verbeteringen. Stel je liever de update nog langer uit om extra testen door te voeren? Volg dan onze uitgebreide gids.