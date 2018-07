Google brengt P2P-betalingen naar betaalplatform Google Pay

Eerder dit jaar bracht Google zijn twee betaaldiensten samen onder één noemer. Vandaag gaat het verder met de ontwikkeling van het platform, door een reeks nieuwe updates en kleine verbeteringen naar Google Pay te brengen. Zo wordt het mogelijk om peer-to-peer betalingen uit te voeren.

Google brengt op de eerste plaats peer-to-peer betalingen naar zijn mobiele betaalplatform. Het was al mogelijk om betaalverzoeken te sturen (en erop te reageren) via de Google Pay Send-app, maar nu kunnen gebruikers dat direct binnen de Google Pay-app doen. Dat zorgt voor een boel verschillende nieuwe mogelijkheden binnen de app.

De nieuwe functies

Allereerst wordt het nu mogelijk voor vrienden om rekeningen te splitten binnen de app. Zodra een gebruiker een aankoop doet via Google Pay, kunnen ze naar maximaal vijf mensen tegelijk een betaalverzoek sturen. Dat kan als het goed is ook toegespitst worden op elk individu, zodat bepaalde mensen niet per se een groter deel van de rekening moeten betalen dan ze gebruikt hebben.

Naast de mogelijkheid voor P2P-betalingen, kan Google Pay nu ook mobiele kaartjes en boardingpasses opslaan. Dat gebeurt in het nieuwe Passes-tabblad, waar Ticketmaster en Southwest aan meedoen. Verder is Google van plan om op korte termijn ook samenwerkingen met Vueling, Singapore Airlines en Eventbride toe te voegen.

Niet voor iOS

Een deel van de functies die Google uitrolt is enkel beschikbaar voor Android. Het gaat dan specifiek om het Passes-tabblad, dat nog niet beschikbaar zal zijn voor iOS. De bedoeling is dat het tabblad uiteindelijk wel voor iedereen te zien en te gebruiken is, maar Google heeft nog geen tijdspad bekend gemaakt voor deze ontwikkeling.

Voorlopig schijnt de focus te liggen op de uitrol van de Google Pay-app naar meer verschillende landen. Ook wil Google meer partnerschappen sluiten met bedrijven voor de Passes-dienst.