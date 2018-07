Facebook ontwikkelt nieuwe manier voor AI om natuurlijk taalgebruik te leren

Facebook heeft vandaag een AI-dataset vrijgegeven die Talk the Walk heet. Deze is erop gericht om computers te helpen leren op een zo natuurlijk mogelijke wijze interactie met mensen te hebben, onder meer door New York City te verkennen. Momenteel zijn die communicatiemogelijkheden nog vrij beperkt, maar daar komt dus verandering in.

In een blogpost schrijven Facebook-onderzoekers Douwe Kiela en Jason Weston dat neurale netwerken taal momenteel vooral leren door naar statistische patronen te zoeken in teksten. Dat is lang niet efficiënt genoeg en om die reden is Talk the Walk ontwikkeld, die neurale netwerken stimuleert op natuurlijke wijze taal te leren.

Net als mensen

Talk the Walk is ontwikkeld om de manier waarop systemen taal leren dichterbij die van mensen te brengen. In het kort houdt dat in, dat taal gekoppeld wordt aan specifieke omgevingen. “Net zoals baby’s eerst leren de dingen die ze kunnen zien en aanraken te benoemen, geeft ook deze aanpak voorkeur aan leren in de omgeving van een systeem, in plaats van trainen met behulp van grote datasets aan tekst (zoals Wikipedia).”

Met Talk the Walk kunnen onderzoekers New York City als leeromgeving gebruiken. De dataset omvat een aantal kaarten van verschillende wijken en 360-graden foto’s van elk blok. Tegelijk zijn er voorbeelddialogen waarin een individu de ander naar een bepaalde locatie probeert te leiden. Die bestanden gaan vergezeld met basisteksten die de Facebook-onderzoekers hebben opgesteld om de AI handvaten te geven bij het gebruiken van de informatie.

Jaren aan training

Talk the Walk maakt het volgens Facebook mogelijk om realistische trainingsscenario’s te maken waarin machine learning modellen hun taalvaardigheden aan de hand van de echte wereld kunnen verfijnen. Een simulatie vereist overigens twee AI’s. Een daarvan doet dienst als ‘toerist’, met toegang tot de 360-graden foto’s. De ander is een soort ‘gids’, en heeft alleen de kaart ter beschikking.

Het idee is dat de twee modellen communiceren en elkaar zo helpen van de ene naar de andere buurt te navigeren. Het is volgens de onderzoekers van Facebook bepaald geen eenvoudige taak voor de modellen. Sterker nog: aan The Verge laten ze weten dat het jaren kan duren voordat deze functionaliteit ook echt goed werkt.