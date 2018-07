Lexmark kondigt reeks nieuwe kleurenprinters aan

Lexmark laat weten met nieuwe A4-kleurenprinters en multifunctionals te komen. Het gaat om de CS421dn, CS521dn, CS622de, CX421adn, CX522ade, CX622ade en CX625 Series. Met de nieuwe modellen wil Lexmark de totale eigendomskosten (TCO) verlagen.

Dit realiseren de printers door de aanwezigheid van verschillende functionaliteiten. Zo maken ze gebruik van Lexmarks tablet-achtige gebruikersinterface e-Task, die voor eenvoud en gebruiksgemak moet zorgen. De workflows zijn aan te passen aan de behoefte van de klant. Verschillende toegankelijkheidsfuncties, zoals stembegeleiding en een hoofdtelefoonaansluiting, zorgen verder voor het gebruiksgemak.

Functionaliteit

Kijken we naar de prestaties dan zegt Lexmark hierover dat de apparaten 25 procent sneller zijn en de eerste pagina 64 procent sneller gaat. Deze percentages zijn wat vaag, dus hebben we opgezocht hoe het zit bij een specifiek model, in dit geval de CS421dn. De printer realiseert snelheden van 25 pagina’s per minuut. Andere nieuwe printers halen bijvoorbeeld weer 40 pagina’s per minuut. De CS421dn beschikt over een dual-core processor geklokt op 1 GHz en 512 MB memory.

Lexmark rust de nieuwe series uit met de Colour Replacement-functie. Hiermee zijn klanten in staat om bedrijfslogo’s of de kleuren die nodig zijn in gevoelige documenten nauwkeurig af te drukken. Ook bieden de nieuwe apparaten meerdere opties voor mobiel printen. Werknemers kunnen via de Lexmark Print-app met goedgekeurde mobiele toestellen printen. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van AirPrint, Google Cloud Print, Mopria of Windows Mobile.

Uitbreiding

Het bedrijf legt uit dat de nieuwe producten volgen op een reeks zwart-witapparaten die ook in 2018 geïntroduceerd is, om te voldoen aan de behoefte van zakelijke gebruikers. Lexmark wil zo een breed aanbod creëren: “Van kleurenapparaten op instapniveau die beginnen bij 23 pagina’s per minuut met 250 pagina’s invoer, tot 66 pagina’s per minuut in sommige zwart-witprinters.”

Prijzen voor de verschillende modellen zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.