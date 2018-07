Apple lanceert nieuwe MacBook Pro’s met Touch Bar en nieuw toetsenbord

Geheel onverwacht heeft Apple zojuist nieuwe versies onthuld van de MacBook Pro-laptops. Die zijn bieden voorzien van nieuwe cpu’s, schermen en de Touch Bar. Daar komt bij dat Apple zijn laptops van een geheel nieuw toetsenbord heeft voorzien, dat volgens de fabrikant een flink stuk stiller werkt dan voorgaande modellen.

Dat meldt Apple vandaag op zijn website. De vernieuwde modellen zijn voorzien van goede specificaties, wat meteen terug te zien valt in het prijskaartje. Eerst echter de specificaties van de modellen. In zowel de 13- als de 15-inch versie is de laptop voorzien van een True Tone-display, dat Apple zelf ontwikkeld heeft en met behulp van de camera de kleurweergave aan het omgevingslicht aanpast.

De nieuwe Apple-laptops

Beide laptops zijn voorzien van een geheel nieuw toetsenbord, dat Apple een ‘derde generatie’ toetsenbord noemt. Vermoedelijk is het de opvolger van de bij de vorige MacBook Pro gelanceerde Butterfly-keyboard. Dat zijn toetsenborden die vrij stil zijn bij het typen. De vorige generatie functioneerde helaas niet zo goed, want op de lange termijn vertoonden ze defecten. Dat zal Apple vermoedelijk aangepakt hebben bij de nieuwe generatie.

Afgezien van dat nieuwe toetsenbord, zijn er nog wat andere wijzigingen doorgevoerd. De 13-inch versie is maximaal te voorzien van een Intel Core i7-5886U-processor en de 15-inch versie maximaal van een Intel Core i9-8950HK. In de laatste variant is er ook maximaal 32GB aan werkgeheugen te kiezen. Verder is er in de 13-inch variant maximaal 2TB aan SSD-opslag en de 15-inch variant maximaal 4TB aan SSD-opslag.

Hieronder de specificaties van de nieuwe 15-inch MacBook Pro op een rij:

Zeskernige Intel Core i7 tot i9-processor met kloksnelheid van 2,9 GHz.

Tot 32GB aan DDR4-geheugen.

Radeon Pro-grafische kaart met vier gigabyte aan geheugen.

Maximaal 4TB aan SSD-opslag.

True Tone display-technologie

Apple T2-chip

Touch Bar en Touch ID.

En dan de specificaties van de nieuwe 13-inch MacBook Pro op een rij:

Quad-core Intel Core i5 tot i7-processor met kloksnelheid van 2,7 GHz.

Intel Iris Plus-grafische kaart met 128MB eDRAM.

Maximaal 2TB aan SSD-opslag.

True Tone display-technologie

Apple T2-chip

Touch Bar en Touch ID.

De 13-inch MacBook Pro heeft een vanaf-prijs van 1799 dollar. De 15-inch versie gaat voor minimaal 2399 dollar over de toonbank. Europrijzen zijn er nog niet, maar naar verluidt blijven die ongeveer gelijk aan de prijzen van de huidige modellen. De goedkoopste 13-inch MacBook Pro kost momenteel 1997 euro en de 15-inch versie minimaal 2797 euro.