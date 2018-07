BlackBerry KEY2 per direct verkrijgbaar in Nederland

De BlackBerry Key2 is vanaf vandaag voor 649 euro verkrijgbaar in Nederland. Daarmee is de smartphones iets later verkrijgbaar dan in sommige landen. In het Verenigd Koninkrijk konden geïnteresseerden de telefoon vorige maand al kopen.

De opvolger van de KeyONE beschikt over typische BlackBerry-onderdelen. Zo wordt de smartphone voorzien van een fysiek toetsenbord. Dit toetsenbord moet beter tot zijn recht komen dan bij zijn voorganger, door de toetsen af te vlakken. Ook treffen we de extra beveiligings- en privacy-instellingen waar we het merk van kennen aan.

Specificaties

Tegelijkertijd komt de Key2 met een aantal functies die een primeur zijn voor BlackBerry. Zo is de Key2 de eerste BlackBerry met dual 12-megapixel rear camera’s. Voorop vinden we een 8 megapixel selfiecamera. Nieuw is ook de Speed Key. Deze universele sneltoets maakt het mogelijk om direct toegang te krijgen tot apps, contactpersonen en functies die het meest gebruikt worden.

Intern vinden we een system on a chip (SoC) van Qualcomm, namelijk de Snapdragon 660. Deze wordt bijgestaan door 6 GB RAM. Er verschijnt een uitvoering met 64 GB ROM en een met 128 GB ROM. Het toestel beschikt over een microSD-slot.

Daarnaast kunnen we rekenen op een 4,5-inch scherm met een resolutie van 1680 bij 1020 pixels. De Key2 is voorzien van een 3500 mAh batterij en draait op Android 8.1 Oreo.

TCL, dat tegenwoordig de licentie voor BlackBerry-smartphones bezit, verkoopt de Key2 in Nederland via Belsimpel. Eerder gingen we overigens aan de slag met de KeyONE, onze review kan je hier teruglezen.