Amerikaanse regering in beroep tegen megaovername Time Warner door AT&T

De overname waarbij Time Warner voor 85 miljard dollar (73 miljard euro) gekocht wordt door AT&T, krijgt wederom te maken met bemoeienis van de regering. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat namelijk in beroep de uitspraak van de rechtbank, die de fusie eerder goedkeurde.

De Amerikaanse regering is al geruime tijd tegen de deal. Vorig jaar probeerde het ministerie van Justitie de overname nog te blokkeren, hoofdzakelijk vanwege de zorg dat het concurrentie schaadt. Dan gaan de prijzen voor de consumenten omhoog en de innovatie omlaag, is de redenering.

Door de overname zou AT&T meerdere grote televisiezenders gaan bezitten. Zo levert de deal AT&T onder andere CNN en HBO op, terwijl ook Warner Bros. dan van AT&T wordt. Juist de aanwezigheid van CNN maakt het verweer van de Amerikaanse regering opmerkelijk. Binnen de industrie wordt namelijk gespeculeerd dat president Donald Trump de overname probeert te blokkeren, aangezien hij regelmatig kritiek uit op CNN.

Uitspraak

Eind 2016 bereikten AT&T en Time Warner al een akkoord, maar zoals vaker bij grote overnames is de definitieve afronding niet zomaar een feit. In juni leek het dan eindelijk zover, toen een federale rechter toestemming gaf en de deal afgerond werd.

De rechter schreef destijds een document van 200 pagina’s. Daarin waren weliswaar geen voorwaarde voor de overname opgenomen, maar er stond wel dat het ministerie van Justitie 60 dagen kreeg om in beroep te gaan.

Innovatie

Na de uitspraak gaf de advocaat van het ministerie van Justitie aan de uitspraak te gaan bekijken. Het was toen al duidelijk dat de regering ervan overtuigd is dat de markt van betaal-tv minder competitief en minder innovatief zou worden na de overname.

AT&T is echter van mening de consument entertainment te bieden dat betaalbaarder, mobieler en innovatiever is. Overigens is AT&T niet als enige bezig met megaovernames binnen de Amerikaanse entertainmentindustrie. Zo wil Walt Disney Corp. de studio 21st Century Fox overnemen, waarmee het meer dan 30 procent van de filmmarkt in handen krijgt.