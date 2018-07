Slack-concurrent Microsoft Teams krijgt uitgebreide gratis versie

Microsoft maakt van Slack-concurrent Teams een gratis versie. De zakelijke chatclient is al beschikbaar sinds eind 2016 en vandaag gebruiken meer dan 200.000 bedrijven de dienst. Om aan populariteit te winnen, komt er een gratis versie met heel wat meer opties dan de gratis versie van Slack

Microsoft Teams wordt vandaag door 200.000 bedrijven gebruikt, maar zit volledig geworteld in Office 365 met bijhorend abonnement. Dat maakte het behoorlijk vervelend voor freelancers of kleine bedrijven om aan de slag te gaan met de chatclient. Vandaag verandert dat met een gratis versie van Microsoft Teams waarmee iedereen aan de slag kan.

Meer functies

De nieuwe versie biedt ondersteuning voor groepen tot 300 mensen en zet geen beperking op het aantal chatberichten of zoekopdrachten. Haast alles wat gebruikers met een Office 365-abonnement kunnen met Teams, kunnen gratis gebruikers nu ook. Zo kan er ook gebruik worden gemaakt van gratis audio- of videobellen in groep en staat er geen beperking op het aantal app-integraties.

Microsoft benadrukt ook dat gastentoegang mogelijk is sinds eind maart zodat iedereen gratis toegang krijgt tot jouw Microsoft Teams-server. Het hele team kan gebruik maken van maximaal 10 GB cloudopslag of 2 GB per gebruiker wanneer je met minder dan vijf werkt. Het spreekt voor zich dat je met Teams van een optimale Office-integratie geniet.

Concurrent Slack

Het is duidelijk dat Microsoft zijn vizier richt op Slack. Haast elke functie die het gratis weggeeft, is net iets beter dan Slack. Zo heeft die laatste maar een historiek van 10.000 doorzoekbare berichten, 10 app-integraties, 5 GB cloudopslag, geen gast-accounts en maar 1-op-1 videochats. Wie meer wil bij Slack, betaalt 6,25 euro per maand per gebruiker.

Microsoft wil met de gratis versie van Teams Slack meer onder druk zetten. Die laatste had eind vorig jaar nog 8 miljoen dagelijkse gebruikers waarvan 2 miljoen betalende. Microsoft komt met Teams niet in de buurt en spreekt niet over dagelijkse gebruikers. Enkel 200.000 bedrijven wordt vermeld, maar Teams wordt gratis gebundeld bij bepaalde Office 365-abonnementen. Er zijn geen cijfers bekend over het aantal actieve dagelijkse gebruikers.