Nederlandse oprichter Python-programmeertaal stapt op

Bijna dertig jaar was hij de Benevolent Dictator For Life (BDFL) bij de populairste programmeertaal van de wereld, Python. Maar nu stapt de Nederlandse oprichter, Guido van Rossum, op. Hij is toe aan permanente vakantie en neemt die dan ook. Helemaal vertrekken bij Python doet hij overigens niet.

Dat Van Rossum opstapt, blijkt vandaag uit een mail die hij rondgestuurd heeft. Hij is er klaar mee om de organisatie te moeten leiden: “Ik wil nooit meer zo hard moeten vechten voor een PEP, om er vervolgens achter te komen dat zoveel mensen mijn beslissingen verachten.”

Nog wel beschikbaar

Daarom heeft Van Rossum besloten dat het tijd is voor “een permanente vakantie van de positie als BDFL”. Hij lijkt die keuze ook deels gemaakt te hebben wegens zijn gezondheid: “Ik word er niet jonger op… (Ik zal je de lijst met medische problemen besparen.)”. Tegelijk blijft Van Rossum wel beschikbaar voor de organisatie. Zo wil hij voorlopig nog wel als ontwikkelaar aanblijven, en als mentor voor nieuwe krachten.

Van Rossum laat weten geen opvolger aan te zullen wijzen. Waar het heengaat met de non-profit is wat de voormalig BDFL betreft afhankelijk van de kernontwikkelaars van Python. Er hoeft ook geen opvolger te komen: “Zelden word mijn mening gevraagd en meestal is het eigenlijk helemaal niet zo relevant.”

Het voornaamste probleem, wat Van Rossum betreft, is dat er nu een manier gevonden moet worden om over PEPs te beslissen en de manier waarop nieuwe kernontwikkelaars aan de slag kunnen gaan. Deze problemen kunnen volgens Van Rossum mogelijk tot conflicten leiden, al benadrukt hij voor de kernontwikkelaars dat er een Community Code of Conduct is waar ze zich aan moeten houden. “Ik zal er nog zijn, maar ik probeer jullie zelf keuzes te laten maken. Ik ben moe en heb een hele lange pauze nodig.”

Python werd in 1989 door Van Rossum bedacht als een makkelijk te lezen programmeertaal. De taal werd snel uiterst populair en breed toegepast.