Netgear maakt 8- en 16-poorts unmanaged switches beschikbaar

Netgear heeft nieuwe 16-poorts en 8-poorts Gigabit Ethernet Unmanaged Switches beschikbaar gemaakt. Deze zijn uitgerust met geïntegreerde Power over Ethernet (PoE)-technologie. Met de plug-and-play switches wil Netgear zich onderscheiden door een ingebouwde intuïtieve power selector en ondersteuning voor optionele uitwisselbare externe energiebronnen.

Hiermee kan de gebruiker de PoE-capaciteit eenvoudig vergroten op ieder gewenst moment, zodat apparaten beschikken over de kracht die ze nodig hebben. Voor een unmanaged switch is dit een vrij unieke functionaliteit. Er wordt bijvoorbeeld begonnen met een lagere PoE-capaciteit, die uitbreidt naarmate de zakelijke behoefte groeit.

Functionaliteit

Van de nieuwe switches is de GS116LP 16-poorts Unmanaged Switch met 76w geschikt voor ondersteuning van maximaal 16 apparaten die weinig energie vragen, zoals VoIP-telefoons. De GS116PP Unmanaged Switch met 183W PoE-capaciteit kan dan weer acht krachtige devices aan, zoals access points, en zes VoIP-telefoons. Extra optionele energie (60W, 83W of 123W aan PoE-kracht met de GS108LP/GS108PP) is los verkrijgbaar.

Netgear somt andere functionaliteiten van de unmanaged switches met PoE/PoE+ als volgt op:

Flexibele montage-opties (rack, muur of op bureau) passen bij iedere behoefte en installatie in elk soort omgeving.

8 Gbps (modellen met 8 poorten) of 16 Gbps (modellen met 16 poorten) non-blocking switching-architectuur biedt maximale doorvoer via kabel, zonder dichtslipping.

Klein en stevig formaat zonder ventilatoren geschikt voor gebruik in lawaaiierige omgevingen, zoals een open kantoor, thuiskantoor of bij een entertainment-center.

Plug-and-play, automatische verbinding met router of modem voorkomt dat er een IT-expert naar een ingewikkelde gebruikershandleiding moet kijken.

Een LED-activiteitsindicator op elke poort maakt dat netwerkstatus eenvoudig te zien is. Door Energy Efficient Ethernet is maximale energiebesparing mogelijk.

Auto-negotiation tussen switch en devices zorgt ervoor dat ze automatisch verbinden op de hoogst mogelijke snelheid.

Met de nieuwe toevoegingen aan de onbeheerde switch-lijn van Netgeaar kan de gebruiker PoE+-poorten in elke omgeving installeren, op de plek waar ze nodig zijn. Door het formaat zijn de apparaten in kleine kastjes te plaatsen, maar ook in een 19-inch-rack, aan de muur of op een bureau.

De nieuwe Netgear PoE/PoE+ switches komen met ProSafe Lifetime Hardware-garantie en zijn per direct beschikbaar.