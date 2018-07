Google Brain ontwikkelt nieuwe medische toepassing voor computer vision

Google Brain heeft vandaag bekend gemaakt dat het zeer nauwkeurige computer vision voor de identificatie van proteïnekristallisering heeft ontwikkeld. De technologie zou in zo’n 94 procent van de gevallen succesvol werken. De manier waarop eiwitten kristalliseren bepaalt de vorm van cellen en dat kan een rol spelen in de ontdekking van medicijnen en de behandeling van ziektes.

Dat meldt hoofdonderzoeker Vincent Vanhoucke van Google Brain vandaag in een blogpost. Volgens hem worden er honderden experimenten uitgevoerd voor een individueel eiwit. Een groot deel van het proces, waaronder het opzetten van de experimenten en het maken van foto’s, is geautomatiseerd. Maar het vinden van individuele eiwitkristallen wordt momenteel nog vooral door mensen uitgevoerd en dus “gevoelig voor menselijke fouten”. Als bepaalde structuren over het hoofd worden gezien, vormt dat volgens Vanhoucke een gemiste kant voor “belangrijke biomedische ontdekkingen”.

Steeds meer tech

Om het AI-model te kunnen trainen, zijn de onderzoekers van Google Brain een samenwerkingsverband aangegaan met het Machine Recognition of Crystallization Outcomes (MARCO) initiatief. Dat is een partnerschap tussen de farmaceutische industrie en academici. De resultaten van hun samenwerking zijn open-source gemaakt en beschikbaar gemaakt op GitHub. Daarnaast is er nog een paper gepubliceerd in journal PLOS One.

Deze samenwerking tussen een groot technologiebedrijf en een medisch initiatief is bepaald niet ongewoon. Steeds meer techbedrijven zien kansen in de gezondheidszorg en werken daarvoor samen met de medische industrie. De resultaten mogen er ook wel zijn: zo blijkt AI er steeds beter in te worden om te voorspellen of iemand huidkanker krijgt. Ook kunnen bepaalde deep learning modellen steeds beter voorspellen hoe lang een patiënt in het ziekenhuis moet verblijven, wat de kans op overleven is en of iemand snel weer terug keert.