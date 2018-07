Intel neemt eASIC over om flexibelere en zuinigere chips te kunnen maken

Intel is van plan om een groter marktaandeel te werven op gebieden als 4G- en 5G-communicatie, netwerken en IoT. Dat hoopt het bedrijf te bewerkstelligen door eASIC over te nemen. eASIC is een chipbedrijf dat ASICs aanbiedt, flexibel te maken chips die zuinig en snel kunnen werken en dat doen doordat ze geoptimaliseerd worden voor specifieke taken.

De overname moet, zo meldt Intel in een bericht over de overname, tegen het derde kwartaal van dit jaar afgerond zijn. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend. Wat er met de 120 medewerkers van eASIC gaat gebeuren is ook niet bekend gemaakt, al kunnen we er van uitgaan dat ze opgenomen worden in de teams van Intel.

FPGA’s en ASICs combineren

De overname van eASIC zal volgens Intel helpen om tegemoet te kunnen komen aan de steeds verder uiteenlopende vraag van klanten. Niet alleen loopt de vraag uiteen als het aankomt op de time-to-market, maar ook op de eigenschappen, prestaties, kosten, het vermogen en de levenscyclus van chips. Die combinatie maakt het nodig om snel met nieuwe chips te kunnen komen en Intel denkt dat deze overname dat mogelijk maakt.

In de aankondiging van de overname stelt Intel dat “klanten meer keuze, snellere time-to-market en lagere ontwikkelingskosten” krijgen. Een gestructureerd ASICs-aanbod helpt Intel naar eigen zeggen om klanten op gebieden als 4G, 5G, netwerken en het iOT beter tegemoet te komen. Daarnaast biedt de overname Intel de mogelijkheid om zijn field programmable gate arrays (FPGA’s) te integreren met ASICs. Die combinatie is geen vreemde, want een ASIC is gericht op één taak, waar een FPGA een flexibel programmeerbare chip is.