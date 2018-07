Vrouw die bitcoin in cash verhandelde krijgt flinke celstraf en boete

Voor het eerst is er iemand veroordeeld voor het witwassen van geld via bitcoin. De vijftigjarige Theresa Lynn Tetley krijgt een celstraf en een flinke boete voor het kopen van grote hoeveelheden bitcoin, zonder dat bij de Amerikaanse belastingdienst te melden.

Dat meldt Ars Technica vandaag op basis van de uitspraak van de Amerikaanse rechter. Het kopen van bitcoin is op zichzelf niet illegaal, maar dat in grote hoeveelheden doen zonder dat te melden bij de belastingdienst natuurlijk wel. En dus is Theresa Lynn Tetley, die enkele miljoenen dollars aan bitcoin kocht en verkocht, veroordeeld.

Langdurig onderzoek

Onderzoek naar de praktijken van Tetley begonnen in de loop van 2016, toen ze – zonder zich daar bewust van te zijn – een undercoveragent van de Drug Enforcement Administration (DEA) leerde kennen. De DEA-agent vertelde Tetley dat ze anoniem wilde blijven, waar Tetley snel mee akkoord ging. Uiteindelijk werd Tetley geïntroduceerd aan het ‘vriendje’ van de agente, die in werkelijkheid ook een undercoveragent was.

Tijdens de daaropvolgende maanden voerde het ‘vriendje’ steeds grotere transacties uit met Tetley. Daarbij claimde hij op een gegeven moment dat hij een voorraad ‘coke, meth en wiet’ had, die hij recent had gestolen. Dit soort transacties bleven plaatsvinden, tot Tetley in maart 2017 maar liefst 300.000 dollar aan cash met zich meenam in papieren zakken van een supermarkt, om eenzelfde bedrag in bitcoin te kopen van het nepvriendje. Bij die transactie werd ze gearresteerd en uiteindelijk gaf ze tijdens verhoren toe geld witgewassen te hebben.

Het vonnis

Geëist werd een straf van dertig maanden cel, evenals een fikse boete. De rechter besloot een lagere straf van 366 dagen toe te kennen, evenals een boete van 20.000 dollar op te leggen. Daarna staat Tetley nog drie jaar onder verscherpt toezicht. Ook moet ze 300.000 dollar aan cash, 25 goudstaven en 40 bitcoin die gezamenlijk een waarde van 255.000 hebben teruggeven aan de Amerikaanse autoriteiten.