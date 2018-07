Pc-verkoop kent beste kwartaal sinds 2012 dankzij Windows 10

De verkoop van pc’s steeg in het tweede kwartaal van 2018 volgens cijfers van zowel Gartner als IDC. Het was het beste kwartaal in zes jaar en dat lijkt vooral te danken aan Windows 10.

Gartner noteerde een totaal van 62,1 miljoen verscheepte pc’s in Q2 2018, een stijging van 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De cijfers van IDC zijn nog iets optimistischer. Daar werd een stijging van 2,7 procent genoteerd, tot een totaal van 62,3 miljoen verscheepte pc’s.

Het voorbije kwartaal was daarmee het beste sinds 2012, maar in totale aantallen is de markt flink gekrompen. Zes jaar geleden werden nog zo’n 87 miljoen pc’s per kwartaal verscheept.

Windows 10

Beide analysebureaus wijten de groeispurt aan de zakelijke markt die eindelijk Windows 10, dat al in 2015 werd gelanceerd, omarmt. Steeds meer bedrijven lijken klaar om de sprong naar Windows 10 te wagen, en kopen meteen ook nieuwe hardware om dat te realiseren.

Heel duurzaam is de groei niet. Gartner verwacht dat de Windows 10-vernieuwingscyclus binnen twee jaar is afgerond en de markt weer een stuk uitdagender wordt.

HP en Lenovo

Onder fabrikanten vechten HP en Lenovo het uit voor de eerste plaats. IDC plaatst HP op nummer één met een voorsprong van ongeveer een miljoen apparaten. Gartner geeft Lenovo het goud met een voorsprong van amper 12.000 toestellen.

Een mogelijke verklaring voor dat verschil, is dat Gartner Lenovo’s overname van Fujitsu’s pc-afdeling heeft meegerekend.

Dell, Apple en Acer vervolledigen de top vijf.