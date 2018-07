‘Veel van de meest bezochte Nederlandse websites nog onveilig’

Onderzoek van Cybersprint toont aan dat 14 procent van de meest bezochte .nl-websites nog geen beveiligde verbinding heeft. Vanaf 23 juli zal Google Chrome HTTP-websites echter als onveilig markeren. Voor zowel een bedrijf als de klanten kan dit belangrijke gevolgen hebben.

Begin 2017 was slechts 15 procent van de zakelijke .nl-websites uitgerust met HTTPS, geeft Cybersprint aan. Uit de nieuwe steekproef blijkt nu dat veel websites nog steeds niet op orde zijn.

In de categorie van 1 miljoen meest bezochte .nl-websites is gemiddeld 14 procent van de 100.000 bezochte websites nog steeds niet beveiligd met SSL-encryptie. Cybersprint noemt hierbij geen voorbeelden. Van de minder bezochte websites loopt dit percentage op richting de 34 procent.

Google Chrome

Het ontbreken van HTTPS kan serieuze impact hebben op de online reputatie en ranking, naast mogelijk negatieve invloed op de online verkopen voor webshops. Klanten zullen minder snel vertrouwelijk gegevens invoeren. Aanvankelijk zal de markering binnen Chrome in het grijs gebeuren, vanaf oktober volgen rode letters.

Cybersprint laat hierbij merken het markeren binnen Chrome een goed idee te vinden. Volgens het bedrijf een voorbeeld voor andere browsers, zoals Internet Explorer, Firefox, Safari en Opera. Google is van mening dat gebruikers mogen verwachten dat het internet standaard veilig is en dat ze worden gewaarschuwd wanneer bij een probleem.

Bij HTTPS is de verbinding tussen de browser en de website beveiligd met SSL-encryptie. Nu is dit te herkennen aan het groene slot in de adresbalk van de browser. Hiermee zijn de gegevens, welke uitgewisseld worden tussen bezoekers en een website, versleuteld en in principe niet leesbaar voor kwaadwillenden.