Google Cloud en Apigee gaan samenwerking met integratieplatform Informatica aan

In de loop van 2016 nam Google API-beheerdienst Apigee over. Sindsdien is het vrij stil geweest rond de dienst. Maar vandaag heeft Apigee een reeks kleine updates aangekondigd, die vooral zorgen voor integraties met het Google Cloud platform en met het bedrijf Informatica.

Sommige concurrenten van Google hebben hun eigen integratiediensten ontwikkeld. Dat vond Google echter geen handige keuze, voornamelijk omdat er veel know-how voor nodig is om connectors te kunnen bouwen. Om die reden koos Google ervoor om een partnerschap aan te gaan met een bedrijf dat een grote catalogus ter beschikking heeft, evenals de nodige reputatie op de zakelijke markt.

Integraties met Informatica

Informatica is een firma die het beheer van clouddata vereenvoudigt en diverse integraties mogelijk maakt. Door deze samenwerking is het in basis het partnerbedrijf geworden van Google Apigee. De dienst omvat onder meer het gezamenlijk verkopen en op de markt positioneren van diensten. Maar wat de deal vooral interessant maakt, is de manier waarop Google enkele van de tools van Informatica integreert in het dashboard van Apigee.

Dat stelt gebruikers van Apigee ertoe in staat om het brede aanbod van integraties met zakelijke toepassingen van derde partijen dat Informatica aanbiedt te benutten. Tegelijk kunnen gebruikers van Informatica hun API’s direct publiceren via Apigee en ervoor kiezen om die dienst hun API’s te laten beheren.

Ronen Schwartz, de senior VP en GM op het gebied van big data, cloud en data-integration van Informatica, stelt dat veel van de klanten van zijn bedrijf over willen stappen op de cloud. De samenwerking met Googel Cloud en Apigee maakt het volgens hem een stuk eenvoudiger voor klanten om hun diensten naar Apigee te brengen en ze open te stellen voor externe partijen.