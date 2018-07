Chinese politie rolt goksyndicaat met 1,5 miljard dollar aan cryptovaluta op

De Chinese politie heeft een eind gemaakt aan een goksyndicaat rondom het WK voetbal, met daarin weddenschappen van zo’n 1,5 miljard dollar aan cryptovaluta. Er zijn zes verdachten aangehouden, die het gokplatform volgens de berichtgeving acht maanden exploiteerden.

Wat opvalt is dat er bij de weddenschappen gebruikgemaakt is van coins die niet de meeste privacy garanderen. Zo kon er uitsluitend gebruikgemaakt worden van bitcoin, ethereum en litecoin. Daar staat dan wel weer tegenover dat gebruikers alleen toegang tot het platform konden krijgen via het dark web.

Het succes van het gokplatform kan wel eens voortkomen uit de manier waarop het nieuwe leden wist te werven. Zo zouden er 8000 ‘agents’ ingezet zijn die gebruikers over de gehele wereld werven. Zij ontvingen commissie bij het daadwerkelijk vinden van nieuwe leden. De politie zegt dat het platform op deze manier 330.000 gebruikers wist te krijgen.

Strijd

Dat de activiteiten voor geruime tijd in het land hebben plaatsgevonden, is op zich opmerkelijk. De Chinese overheid staat namelijk bekend als tegenstander van cryptovaluta. Eind vorig jaar resulteerde dat nog in het sluiten van lokale cryptobeursen en het verbannen van initial coin offerings (ICO’s). De vrees bestaat dat deze middelen gebruikt worden voor het creëren van financiële instabiliteit.

Wel wisten de Chinese autoriteiten sinds de start van het WK meerdere goksyndicaten op te rollen. Vorige week wist de Chinese politie nog meer dan 40 verdachten te arresteren die zich bezighielden met duistere online gokpraktijken, waarbij de weddenschappen 320 miljoen yuan (41 miljoen euro) waard waren. Al met al dus behoorlijk wat activiteiten voor de Chinese autoriteiten tijdens het WK, dat aanstaande zondag zal eindigen.