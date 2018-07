Lenovo toont ThinkStation P330-reeks met nieuwe Xeon-chips

Net wanneer Intel de eerste details toont van de nieuwe Xeon E-chips, staat Lenovo klaar met de eerste systemen. De P330 ThinkStation-reeks omarmt de nieuwstee Xeon E-chips, Nvidia Quadro-kaarten en ook Intel Core-chips. De P330-desktopreeks bestaat in drie fysieke formaten.

De nieuwe Lenovo ThinkStation P330-reeks bestaat uit drie toestellen: Tower, Small Form Factor (SFF) en Tiny. Die laatste wordt door Lenovo de kleinste workstation ter wereld genoemd met een inhoud van 1 liter. De Tower en SFF hebben hun voetafdruk met 30 procent verkleint zonder aan prestaties in te boeten.

Xeon E

De Tower en SFF maken gebruik van de laatste nieuwe Xeon E-chips die Intel net heeft aangekondigd. Daarnaast kan je de systemen ook configureren met Intel Core-chips (tot Core i7). Voor grafisch geweld kan je de Tower en SFF maximaal configureren met een Nvidia Quadro P4000 om VR-ready te zijn.

De Tower kan je configureren met 3x 1TB M.2 NVMe SSD, 3x 4 TB HDD en 4x 1 TB SSD. De SFF moet het met iets minder doen: 3x 1TB M.2 NVMe SSD, 1x 4 TB HDD en 2x 1 TB SSD. Beide systemen kunnen ook worden geconfigureerd met Intel Optane 32 GB geheugen. In totaal ondersteunen beide machines tot 64 GB DDR4 geheugen.

Tiny

De Tiny krijgt niet alles wat de twee grotere broers aan boord hebben. Je kan de machine enkel configureren met een Intel Core-chip en een Nvidia Quadro P620. Later dit jaar is ook de Quadro P1000 beschikbaar in de Tiny. Het compacte systeem krijgt maximaal 32 GB DDR4 geheugen aan boord en tot 2 TB M.2 NVMe opslag.

Dankzij de Quadro P620 kan je aan de Tiny zes schermen hangen. In de Tiny kan je ook kiezen voor 16 GB Intel Optane-geheugen. Alle ThinkStation P330-systemen, inclusief de Tiny, zijn ISV-gecertificeerd voor diverse CAD-applicaties. De drie systemen met diverse configuraties zijn vanaf augustus beschikbaar in de Benelux.