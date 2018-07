‘AWS overweegt introductie eigen zakelijke switches’

Amazon Web Services bekijkt de mogelijkheden om met eigen netwerk switches voor zakelijke klanten te komen. Dat beweren althans bronnen van The Information. Door de switches op de markt te brengen gaat AWS de strijd aan met merken als Cisco en Juniper Networks.

AWS zou de switches voorzien van een white-box design, waarbij er gebruikgemaakt wordt van goedkopere componenten. Daarnaast beschikken de apparaten over aangepaste management software, met ingebouwde AWS-integraties. Waarschijnlijk zal de integratie met het cloudplatform de dagelijkse activiteiten van klanten vereenvoudigen.

De hardware en software zijn sinds begin vorig jaar in ontwikkeling. Zodoende worden de switches al uitgeprobeerd bij een select aantal klanten, zo weten de twee bronnen. Als het bedrijf daadwerkelijk besluit om het plan door te voeren, dan kunnen de switches binnen 18 maanden op de markt komen.

Kostenbesparing

De twee bronnen van The Information benadrukken echter dat het plan nog in overweging is. Een van de bronnen weet echter wel te melden dat de switches 70 tot 80 procent goedkoper kunnen worden dan vergelijkbare switches van Cisco.

Cloudproviders ontwerpen regelmatig zelf hardware om hun diensten aan te drijven. AWS wil zo kostenefficiëntie realiseren, alsmede de infrastructuurprijzen verlagen. Op die manier hoopt het bedrijf zijn voorsprong op de concurrentie te behouden.

Concurrentie

Hoewel het besluit rondom de switches nog niet genomen is, nemen investeerders het nieuws wel serieus. Zo ging het aandeel Cisco met meer dan vier procent omlaag, terwijl Juniper Networks meer dan twee procent aandeelwaarde verloren zag gaan. Op zich is dat gezien de reputatie van AWS niet zo heel vreemd. Amazon staat namelijk bekend om het verstoren van bestaande markten. Ook beschikt het bedrijf over veel expertise in het bouwen van datacenterinfrastructuur.

The Information vroeg AWS om een reactie, maar die ontving de website niet. Er zal ongetwijfeld nog meer naar buiten komen rondom de plannen. We houden het in de gaten en berichten over nieuwe ontwikkelingen.