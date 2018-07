Russisch trollenleger was ook actief in Nederland

Er werd in het verleden al eens gewaarschuwd door minister Kajsa Ollongren van van Binnenlandse Zaken voor Russische beïnvloeding van de Nederlandse publieke opinie. Toen kwam Ollongren nauwelijks met voorbeelden. Nu zijn er wel voorbeelden, vanuit de hoek van NRC Handelsblad.

Dat deed onderzoek naar de Russische trollenfabriek die onder de noemer Internet Research Agency actief is. Daar werken mensen die boodschappen moeten verspreiden om de verdeeldheid in Westerse landen te vergroten. Zodoende schrijven de trollen veel over de islam en wordt er nepnieuws verspreid. Dat blijkt dus ook in Nederland te gebeuren.

Actief in Nederland

Dat meldt NRC Handelsblad op basis van eigen onderzoek. Dat onderzoek vond plaats in twee archieven, waarvan er een staat op de site van de Amerikaanse nieuwszender NBC. Het andere archief kreeg NRC via een niet nader benoemde bron in handen. NRC moest deze weg wel volgen: Twitter heeft de accounts en berichten van de trollenfabriek verwijderd.

De krant meldt dat er in totaal 3.841 accounts verbonden zijn aan de trollenfabriek. Via 152 daarvan zijn volgens NRC in totaal 940 Nederlandse berichten verzonden. Die richtten zich vooral op de Islam. Zo werden er nadat er op 22 maart 2016 aanslagen gepleegd werden in Brussel, diverse Nederlandstalige berichten verspreid waarin hashtags als #IslamKills en #IslamIsTheProblem gebruikt werden. Die berichten werden nauwelijks opgepakt volgens de krant. Engelstalige berichten echter wel: die werden opgepikt door zo’n 6.000 Nederlandstalige accounts, die gezamenlijk 9,5 miljoen volgers hebben. In totaal gaat het om zo’n dertigduizend Engelstalige berichten.

Mogelijk veel actiever

De vraag is hoe actief het Russische trollenleger precies is. Volgens Amerikaanse sociale media, die onderzoek deden naar de beïnvloeding – of pogingen daartoe – van het trollenleger, hebben de trollen gezamenlijk zo’n 1,5 miljoen berichten verstuurd. Dat lijkt een onderschatting, want volgens de NRC komt dat aantal eerder neer op 7,5 miljoen. Daar komt bij dat de sociale media enkel onderzoek hebben gedaan naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De precieze activiteiten in Nederland zijn dus niet helemaal bekend.

Verder is nu enkel naar Twitter gekeken, maar bekend is dat de trollen ook actief zijn geweest op Facebook, Instagram, Reddit, YouTube en Tumblr. Mogelijk reikt de invloed van de Russische trollen dus een stuk verder. Duidelijk is in elk geval dat de trollen proberen zoveel mogelijk verschillen te benadrukken in westerse landen.