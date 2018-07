Gratis app Microsoft Whiteboard maakt vergaderingen dynamisch

Wie budget heeft, kan investeren in een duur digitaal whiteboard. Of je gebruikt je huidige laptops en tablets voor extra interactie. Microsoft lanceert de gratis app Whiteboard om iedere persoon een whiteboard te geven. Live delen zorgt ervoor dat iedereen in de vergadering aantekeningen kan doen.

Naast het nieuws dat Microsoft Teams voortaan gratis beschikbaar is, lanceert Microsoft nog een gratis app: Whiteboard. De app is al beschikbaar in preview-versie sinds zeven maanden, maar is vandaag officieel beschikbaar voor iedereen. De Whiteboard-app is vandaag enkel beschikbaar voor Windows 10. Heel snel daarna volgt de iOS versie. Een Android-variant volgt later dit jaar. Er verschijnt binnenkort ook een web-versie online die iedereen kan raadplegen.

Live delen

Iedereen kan de app downloaden, maar je moet jezelf wel eerst aanmelden met je Office 365- of Microsoft-account. We hebben de test gedaan met de Windows-app, maar daar lukt samenwerken enkel met een Office 365-account. Volgens The Verge zouden de web-versie en de iOS-app zelfs enkel beschikbaar zijn met een Office 365-account.

Microsoft is van plan om in de toekomst samenwerken toe te voegen zonder nood aan Office 365-abonnement. In de FAQ wordt helaas niet verduidelijkt wanneer dat mogelijk zal zijn. De Windows 10-app laat je vandaag alvast toe om aantekeningen te maken en live de delen met iedereen binnen dezelfde Office 365-organisatie.

Basisfunctionaliteit

De Whiteboard-app is behoorlijk eenvoudig in gebruik. Onderaan heb je een heleboel stiften om uit te kiezen, een meetlat, gum en lasso om stukken te selecteren, bewaren of verplaatsen. Je kan in het optiemenu kiezen om lijnen automatisch om te zetten naar vormen of tabellen om extra orde te brengen in je schetsen.

Je kan aan een whiteboard ook foto’s toevoegen, foto’s via Bing zoeken en post-its plakken. Wie geen aanraakscherm heeft, kan al typend toch meedoen aan de sessie. De app ondersteunt ook Microsoft Ink mocht je gebruik maken van een actieve stylus. Wanneer je klaar bent, kan je het volledige whiteboard bewaren in een PNG-bestand en delen met anderen die niet bij de sessie aanwezig konden zijn.

Je kan de Whiteboard-app vandaag gratis downloaden in de Microsoft Store. Van zodra de webversie, iOS- en Androidapps beschikbaar zijn, lees je het hier op Techzine.