Samsung wil in twee jaar van 3 naar 20 procent marktaandeel in netwerkapparatuur

Samsung Electronics heeft vandaag 5G-apparatuur voor het 3,5GHz en 28GHz-spectrum onthuld. De apparatuur moet op korte termijn al uitgerold kunnen worden naar Zuid-Koreaanse telecomproviders, en vervolgens ook naar andere partijen wereldwijd.

Dat kondigde Youngky Kim, de voorzitter van de Network Business-afdeling van het Zuid-Koreaanse Samsung, aan tijdens een persevenement. De bedoeling is om de komende jaren twintig procent marktaandeel op het gebied van netwerkapparatuur te krijgen. Tachtig procent van de omzet moet uiteindelijk uit andere landen dan Zuid-Korea komen.

Klein marktaandeel

Momenteel is Samsung een kleine speler op de markt van netwerkapparatuur. Het bedrijf is de nummer vijf op de markt. Het Chinese Huawei is de grootste speler, met 28 procent van de markt. Dat wordt op de voet gevolgd door Ericsson, met een marktaandeel van 27 procent. Verder is het Finse Nokia de nummer drie, met 23 procent van de markt en het Chinese ZTE nummer vier met 13 procent. Samsung heeft slechts drie procent van de wereldwijde markt in handen.

Daarmee heeft het bedrijf nog heel wat werk te verrichten, om de gestelde doelen te halen. Interessant is de manier waarop Samsung dat wil doen. Kim benadrukte tijdens zijn presentatie dat de snelle uitrol van 5G-netwerken en -diensten veiligheid des te belangrijker maakt. Samsung zou het veiligste platform bieden. Daarmee refereert Kim naar recente kritiek op Huawei; onder meer de Verenigde Staten en Australië twijfelen of ze de apparatuur van de Chinese fabrikant wel moeten gebruiken, daar dit mogelijk gebruikt zou worden voor spionagedoeleinden.

In Zuid-Korea voert Samsung momenteel een klein gevecht met Huawei over de vraag wie van hen 5G-apparatuur mag leveren voor telecomproviders. In september zal daar een beslissing over genomen worden, waarna in december de eerste 5G-proeven beginnen. De uitrol staat gepland voor maart 2019. Samsung zegt zelf niet alleen op het gebied van security een voordeel te kunnen bieden, maar ook als het aankomt op het formaat van zijn 3,5GHz-radiostations. Die zijn de kleinste van de wereld, stelt het.