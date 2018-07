Voormalig Google-baas: mensen moeten coderen, niet AI

Het is een gevaarlijke ontwikkeling om kunstmatige intelligentie te laten coderen. Om die reden moeten overheden er volgens een voormalig manager van Google zorg voor dragen dat dit niet gebeurt. Op die manier creëren overheden niet alleen banen, ook is het een manier om te zorgen dat de ontwikkeling van AI niet uit de hand loopt.

Dat vertelt voormalig Google-vicepresident Megan Smith tijdens een uitgebreid interview met de site ITPro. De wereld bevindt zich volgens haar op een kruispunt, waarbij besloten moet worden of mensen de sleutels in handen hebben, of dat er alsmaar meer op kunstmatige intelligentie vertrouwd zal worden.

Overbodige werknemers

Kunstmatige intelligentie heeft tegen 2020 zo’n 1,8 miljoen werknemers overbodig gemaakt. Tegelijk zorgen de machines voor 2,3 miljoen nieuwe banen. Dat denkt onderzoeksbureau Gartner in elk geval. Wat er ook gebeurt: bedrijven gaan in toenemende mate op zoek naar AI om kosten te besparen en tijdsintensieve werkzaamheden te automatiseren.

Volgens Smith moeten bedrijven in elk geval niet proberen het schrijven van code aan kunstmatige intelligentie over te laten. Regeringen zouden volgens Smith, die actief was als hoofd van de zakelijke dienstverlening binnen Google, mensen moeten ondersteunen met technologie.

Coderen in lespakket

Smith denkt zelf dat het belangrijk is dat overheden standaard in het curriculum coderen opneemt. Dat zou niet alleen voor kinderen moeten gelden, maar ook voor volwassenen. Een voorbeeld van hoe dit kan werken ligt volgens Smith in Los Angeles, waar de stad gemeentelijke datasets heeft geopend voor universiteiten en openbare scholen, waar mensen leren om te gaan met dit soort grote datasets.

Zo worden problemen op bijvoorbeeld het vlak van afvalverwerking aangepakt. Ook Chicago zou als lichtend voorbeeld moeten dienen denkt Smith. Daar is les in coderen verplicht voor openbare scholen; studenten kunnen niet afstuderen zonder een vak hierin afgerond te hebben. Mensen zouden die kennis moeten omzetten in de uitvoer van ideeën die ze hebben voor bedrijven.

Gevaarlijke AI

Tegenover ITPro waarschuwt Smith dat het gevaarlijk kan zijn als AI alle code gaat genereren. “Om een oogje in het zeil te kunnen houden, moeten we deze dingen ook makkelijk begrijpen”, aldus Smith. Een voorbeeld is de financiële markt, die zodanig geautomatiseerd is geraakt, dat mensen hem niet meer goed begrijpen.

Het is volgens Smith dan ook van cruciaal belang dat mensen en niet algoritmes aan de toekomst bouwen. “We kunnen het collectieve genie van mensen wereldwijd gebruiken. Dit is een wereldwijde conversie die kan bestaan.”