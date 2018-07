Microsoft maakt TextWorld waarmee AI aan de hand van tekstavonturen kan leren

Kunstmatige intelligentie is er steeds beter toe in staat om moderne videogames te winnen. Neem Dota 2, dat complexe driedimensionale omgevingen en besturingen omvat, dat AI al aan kan. Nu wil Microsoft de uitdaging nog iets groter maken, met een open-source framework.

Het nieuwe framework heet TextWork en kan games genereren waarmee neurale netwerken getraind kunnen worden. Specifiek genereert het model tekstavonturen, die geen 3D-graphics hebben of complexe controlemechanismen. Maar ze zijn wel uiterst complex voor kunstmatige intelligentie.

Uitdagend voor AI

Tekstavonturen bestaan sinds de jaren zestig en zijn in feite niets meer dan interactieve verhalen. Er is geen visuele omgeving waar een speler zijn weg door moet vinden. In plaats daarvan omschrijft de game een situatie, of is er een geschreven puzzel. De speler kan het spel spelen door input in te voeren, zoals ‘sla linksaf’ of ‘open de doos’.

TextWorld is uitdagend voor AI, omdat het een aantal belangrijke stappen moet ondernemen. Zo moet het analyseren welke informatie zich op het scherm bevindt en aan de hand van enkel die informatie beslissen hoe het verder moet. Vervolgens moet de AI ook nog een coherente zin formuleren. Games als Dota 2 zijn uiteraard ook complex, maar bieden geen kans voor een AI om de natural language-skills aan te spreken.

Gecombineerde uitdaging

Hoofdonderzoeker Geoff Gordon van Microsoft laat weten enthousiast te zijn over TextWorld, vanwege de manier waarop het reinforcement learning combineert met natural language. “Deze twee technieken zijn allebei erg belangrijk, maar passen momenteel nog niet goed in elkaar. TextWorld dwingt onderzoekers om ze te combineren.”

Dat vooral doordat tekstavonturen soms extra twists bevatten, die extra vraagt van de AI. Zo kan het zijn dat een AI ergens op zoek moet naar een bepaald item en dat vast moet houden, om het volgende level te kunnen halen. Dat vereist het vermogen om vooruit te plannen. Kortom: veel ruimte voor fouten is er in die context niet.

TextWorld stelt onderzoekers ertoe in plaats specifieke eisen te stellen aan de opzet van een game. Alles kan ingesteld worden, waaronder het aantal beurten dat er nodig is om het spel uit te spelen en welke objecten er in de virtuele setting meegenomen moeten worden.