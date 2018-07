Dell komt met nieuwe Precision workstations voor kleinere bedrijven

Dell heeft een nieuwe 1U rack workstation en twee nieuwe tower workstations onthuld. De geüpdatete 3000-series richt zich op kleinere bedrijven met wat beperktere budgetten, die hiermee toch voldoende computerkracht krijgen. De workstations zijn bijvoorbeeld voorzien van Intel Optane-memory, waardoor high-capacity opslag laag blijft.

Het bedrijf biedt al geruime tijd workstation racks aan, al gebeurt dat vaak in de 2U-vorm. Voor de 1U-racks wordt dezelfde architectuur gebruikt als in de mini-tower. Door een verbeterde dichtheid in het rack ontstaat de kleine afmeting. Vervolgens is het apparaat uitgerust met stoffilters en legacy-poorten die de integratie met complexe medische imaging- en industriële automatisering vereenvoudigen.

De Precision 3930 Rack gebruikt de nieuwe Intel Xeon E-processoren en de recent geïntroduceerde achtste generatie Intel Core-processoren. Het rack biedt tot 64 GB aan DDR4 geheugen met ECC-ondersteuning voor meer stabiliteit. Het is mogelijk het rack op te bouwen tot 250W voor double wide Nvidia Quadro of AMD Radeon Pro graphics. Verder zien we dat er maximaal 24 TB aan storage aanwezig is en dat er drie PCIe-slots en een optioneel PCI-slot aanwezig zijn.

Tower workstations

Dell komt daarnaast dus met twee nieuwe tower workstations. De Precision 3630 Tower is daarbij 23 procent kleiner dan de vorige generatie en heeft meer uitbreidingsmogelijkheden. Het apparaat beschikt over verschillende poorten voor onder andere externe databronnen en storage-apparaten. Optioneel kan een Smart Card-lezer (CAC/PIV) gebruikt worden voor veilig databeheer.

De Precision 3630 Tower wordt door Dell omschreven als een ideale oplossing voor het ontwerpen en toepassen van intensieve virtual reality-toepassingen. Dit onder andere door de achtste generatie Intel Core i-processoren en nieuwe Xeon E-processoren. Er zijn geheugensnelheden tot 2666MHz bij 64 GB mogelijk en het biedt 225W aan Nvidia Quadro- en AMD Radeon Pro ondersteuning. Verder zien we dat deze workstation schaalbare storage biedt op basis van SATA en PCIe NVMe SSD’s die tot 14 TB kunnen worden geconfigureerd.

Tot slot kondigt Dell nog de Precision 3430 Smal Form Factor Tower aan, die veel gelijkenissen kent met de Precisions 3630 Tower. Deze workstation is kleiner dan het andere model. De tower komt met maximaal 55W aan grafische ondersteuning en tot 6 TB aan storage met RAID-ondersteuning.

Beschikbaarheid

Dell maakt de Precision 3630 Tower en de Precision 3430 Small Form Factor Tower per direct beschikbaar voor respectievelijk 969 euro en 1099 euro. De Precision 3930 Rack zal vanaf 26 juli te koop zijn, een prijs noemt het bedrijf daarbij niet.