Google Chrome gebruikt veel meer werkgeheugen door patch Spectre

Afgelopen jaar bleek dat veel Intel-processoren te maken hadden met de Spectre en Meltdown-problemen. Ondertussen zijn er voor de meeste problemen patches uitgebracht. Maar lang niet al die patches hebben positieve effecten op de apparaten waarop ze geïnstalleerd zijn.

Veel van de patches maken op de eerste plaats de apparaten waar ze op draaien langzamer. Dat blijkt specifiek ook te gelden voor de patch die Google uitbracht voor Spectre. Die maakt dat webbrowser Chrome tot tien procent meer werkgeheugen nodig heeft. Dat is echter nodig, want alleen zo kan beschermd worden tegen side-channel aanvallen die via Spectre uitgevoerd kunnen worden.

Site Isolation

Het gaat om een functie die Google standaard inschakelt en de naam Site Isolation heeft. Die is sinds Chrome 67 beschikbaar en standaard ingeschakeld. In een blog over de functie schrijft softwareontwikkelaar Charlie Reis dat Spectre op deze manier onschadelijk gemaakt wordt.

Maar de gevolgen zijn groot. “Site Isolation zorgt ervoor dat Chrome meer processen moet renderen en dat heeft invloed op de prestaties”, aldus Reis. In totaal worden die met tien tot dertien procent verminderd, doordat er simpelweg minder werkgeheugen beschikbaar is voor apparaten.

Google schrijft dat de patch een compromis is waar gebruikers van Windows, Mac en Chrome OS voorlopig mee moeten leven. Maar het bedrijf werkt aan een nieuwe patch, die ervoor zorgt dat Chrome alsnog iets minder geheugen gebruikt. “Ons team werkt er hard aan om dit te optimaliseren, zodat Chrome snel en veilig kan blijven.”