Microsoft roept overheden op tot regulering gezichtsherkenningstechnologie

Microsoft wil graag dat er vanuit de Amerikaanse overheid regelgeving komt voor gezichtsherkenning. Op die manier moet er duidelijkheid ontstaan over de manier waarop de technologie gebruikt mag worden en is de ontwikkeling ervan beter aan te passen op de mogelijkheden.

Dat schrijft Microsoft-manager Brad Smith vandaag in een blogpost. Volgens Smith moet het Amerikaans Congres een commissie van experts samenstellen, die het gebruik van de technologie in de Verenigde Staten kan reguleren. Daarmee speelt Microsoft in op eerdere kritiek rond het gebruik van dit soort technologie.

Fundamentele vrijheden

Afgelopen juni was er nog een burgerrechtengroep in de Verenigde Staten die fikse kritiek had op Amazon. Dat bedrijf werkte samen met de overheid en leverde binnen die samenwerking zijn Rekognition-dienst. Met die gezichtsherkenningstechnologie werden immigranten in een database geplaatst. Dat zou wat de burgerrechtengroep betreft niet mogen.

Volgens Smith wil Microsoft duidelijkheid over het toegestane gebruik van dit soort technologie. Verschillende bedrijven werken aan de ontwikkeling hiervan en zij hebben richtlijnen nodig. Die moeten vanuit een gekozen regering komen, omdat gezichtsherkenningstechnologie volgens Microsoft aan enkele “fundamentele mensenrechten” komt, waaronder “privacy en de vrijheid van meningsuiting.”

Nog niet accuraat

Een van de problemen van gezichtsherkenningstechnologie is dat het vaak nog niet accuraat genoeg is. In Groot-Brittannië werd de technologie door de Metropolitan Police gebruikt om criminelen op te sporen tijdens diverse evenementen. Daar bleek dat in negen van de tien gevallen onschuldige mensen aangezien werden voor criminelen.