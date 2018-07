Veeam en Nutanix komen met hyper-availability oplossing

Veeam laat aan Techzine weten over de nieuwe oplossing Veeam Availability for Nutanix AHV. Deze regelt de data-availability voor applicaties en gegevens die worden gehost op de Nutanix AHV Hypervisor. De combinatie van Nutanix Enterprise Cloud OS-software en het Veeam Hyper-Availability Platform resulteert in een hyper available cloud voor grootzakelijke availability en mogelijkheden voor schaalbaarheid.

Door de nieuwe oplossing kunnen Nutanix AHV-gebruikers dezelfde back-up- en revocerymogelijkheden inzetten als Veeam-gebruikers die gebruikmaken van vSphere en Hyper-V. Zo ontstaat er minimale verstoring van de werkzaamheden, aangezien gebruikers voorzien worden in meerdere herstelopties voor lage recovery time objectives (RTO’s). Opties zijn bijvoorbeeld een volledige virtual machine, individuele bestanden en applicatie-items.

De oplossing vermindert het risico van gegevensverlies, omdat back-ups worden gemaakt op basis van Nutanix VM-level-snapshots. Dankzij deze snapshots kunnen gebruikers snel en efficiënt back-ups op een frequentere basis maken, om lagere recovery point objectives (RPO’s) te realiseren. Veeam geeft ook aan dat de userinterface is gebouwd met de Nutanix-gebruiker in het achterhoofd. Zodoende is het gebaseerde op Prism, de management-userinterface voor de Nutanix infrastructure-stack.

Belang

Het bedrijf verwijst voor het belang van het combineren van de oplossing naar een onderzoek van Enterprise Strategy Group. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de organisaties gebruikmaakt van dezelfde VM-back-up mogelijkheden binnen hun Hyper-Converged Infrastructure en traditionele virtualisatie-infrastructuren, ten behoeve van consistentie en efficiëntie. Tegelijkertijd ondersteunt 89 procent van de virtuele omgevingen VM-back-ups met replicatie en/of snapshots.

Veeam Availability for Nutanix AHV zorgt ervoor dat workloads continu beschermd zijn. Dat geldt ook als de VM’s zich verplaatsen tussen gehoste architecturen. Doordat Veeam-software tastbare servers en cloud-gehoste workloads beschermt, worden de Nutanix platformen veilig gesteld met behulp van een holistische datamanagementstrategie.

Momenteel bevindt Veeam Availability for Nutanix AHV zich in de ontwikkelfase. In de aankondiging vinden we geen algemene releasedatum terug.