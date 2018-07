Google Chrome krijgt volledig nieuw design

In de Canary-builds van Chrome test Google een vernieuwde lay-out van de populaire internetbrowser. Wie wil, kan de functies nu al uittesten. Wij overlopen de cosmetische veranderingen die in lijn liggen met de redesign van Gmail en Android P.

Chrome krijgt binnenkort een volledig nieuwe lay-out. Het volgt hiermee de redesign van Gmail en Android P die nog meer ‘Google Material Design’ integreren. Tot nu toe bleef het stil rond Chrome. De eerste experimentele functies worden nu getest in de nightly builds van Google Chrome Canary. Wie wil, kan er vandaag al mee aan de slag.

Canary

We moeten wel benadrukken dat de Canary builds dagelijks veranderen en niet altijd even stabiel zijn. Best niet vast gebruiken, maar om eens te kijken wat de nieuwe functies zijn kan nooit kwaad.

Wat onmiddellijk opvalt is dat de adresbalk en de tabbladen iets meer plaats innemen dan in het oude ontwerp. Er is een verschil van 7 pixels in hoogte tussen beide, in het nadeel van de Canary build.

Het design ziet er ook veel strakker uit met minder segmentering. De tabbladen integreren mooi samen met de adresbalk en alles krijgt een meer afgerond uiterlijk.

De tabbladen worden voortaan gescheiden door een rechte lijn in plaats van verschillende trapeziums bovenaan de pagina die in elkaar schuiven. Het lijkt een klein verschil, maar het oogt allemaal net iets moderner en strakker dan voordien.

Nightly builds

Wanneer je meerdere tabbladen opent, worden de niet-actieve tabbladen grijs gemaakt. Wie incognito surft ziet een kleiner verschil tussen zwart en donkergrijs. Een tabblad extra openen kan voortaan door op de grote plus te klikken in plaats van een parallellogram rechts naast het nieuwste tabblad.

Naast meer witruimte bovenaan krijg je ook meer plaats in de adresbalk wanneer er verschillende suggesties worden getoond door Google.

Tot slot verandert ook jouw persoonlijk tabblad met meerdere onderdelen die je direct kan aanklikken zonder dat je in de instellingen moet duiken. Bovenaan wordt de focus gelegd op betalingen, wachtwoorden en adressen. Onderaan kan je gemakkelijk een gastenvenster openen, mensen beheren en alle vensters sluiten.

Het valt af te wachten of al deze aanpassingen ook daadwerkelijk in de definitieve Chrome-versie zullen terecht komen. Canary nightly builds veranderen dagelijks, waardoor niets helemaal zeker is. Je kan vandaag met Canary aan de slag, maar we adviseren om iets langer te wachten tot het in Chrome Bèta zit waarmee je stabieler kan werken.