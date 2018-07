Mobotix introduceert nieuwe Move-cameralijn met ONVIF-ondersteuning

Mobotix laat aan Techzine weten zijn bestaande aanbod uit te breiden met de Move-cameralijn. De vier nieuwe modellen combineren standaard technologieën met Mobotix-functionaliteiten. Zo ondersteunen de camera’s de H.264-codec en kunnen ze overweg met ONVIF S- en G-profielen.

Dankzij ONVIF is het een stuk eenvoudiger de camera te laten communiceren met andere producten, waaronder NAS-apparaten. Vanaf een NAS kan dan de camera ingesteld worden voor gebruik. Uiteraard zijn de mogelijkheden dan wel wat beperkter dan wanneer je dit via de gewone interface doet.

Mogelijkheden

Alle Move-camera’s ondersteunen dus ONVIF S- en G-profielen met videostreaming op 3 en 4MP-resoluties, tot 30 frames per seconde. De modellen beschikken over een PoE-voeding en IP66/IK10-behuizing voor binnen- en buitentoepassingen. Ze zijn alle vier voorzien van een SD-kaartsleuf.

Met de nieuwe reeks maakt Mobotix zelf voor het eerst gebruik van gemotoriseerde varifocale lenzen, snelle mechanische PTZ-domes en Wide Dynamic Range (WDR)-sensoren met maximaal 4MP-resolutie. De embedded software bevat smart event functies, zoom en focus op afstand en iriscontrole via een autofocus lens.

Sommige modellen zijn ook voorzien van een geïntegreerde IR-LED-verlichting. De dag-/nachtfunctie met geïntegreerde IR-technologie belooft zowel overdag scherpe kleurenbeelden op te leveren als ’s nachts monochrome infraroodopnames.

Beschikbaarheid

De Move-camera’s zijn te beheren via een geïntegreerde webinterface en standaard browser. Ze worden standaard ondersteund door het aankomende Mobotix Management Center 2.0, dat in vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar komt. De vier modellen zullen vanaf juli beschikbaar zijn via Mobotix-distributeurs. Veel meer details, bijvoorbeeld prijzen en specificaties per model, deelt het bedrijf in de aankondiging niet.