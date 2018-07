Microsoft 365 lanceert live events met gezicht- en spraakherkenning

Het totaalaanbod Microsoft 365 kan nu ook live events hosten. De nieuwe dienst krijgt hiervoor een aantal AI-functies. Zo kan het automatisch gezichten herkennen van sprekers en kan het autonoom speech-to-text toepassen. Het resultaat is een uitgebreid rapport dat onmiddellijk beschikbaar is na het event.

Live events kunnen voortaan door Microsoft 365 worden gehost. Het totaalpakket van Microsoft dat Office met Windows 10 en andere tools bundelt, voegt heel binnenkort de nieuwe live-functie aan toe. Microsoft 365 kan presentaties hosten en versterken met AI. Die herkent automatisch gezichten van sprekers en verwerkt autonoom spraak naar tekst.

Live events

Dankzij deze technologie kunnen deelnemers gemakkelijk doorheen videotranscripten bladeren op zoek naar het juiste stuk dat ze willen herbeluisteren. Eens het event voorbij is, is alles direct beschikbaar en eenvoudig doorzoekbaar dankzij timestamps.

Deelnemers aan het event kunnen de bel doen rinkelen om vragen te stellen. Omdat events vooraf worden gepland, kunnen deelnemers voor het event ook al vragen doorsturen in de Microsoft 365-tool.

Tijdens het event kan de software dynamisch wisselen tussen Powerpoint slides, de achtergrond van de spreker vaag maken om de focus op de persoon te leggen en ook een Niet Storen-functie inschakelen.

Concurrentie

De organisator van het event kan vooraf alle presentatoren organiseren, Powerpoint-slides inladen en bijhorende content klaarzetten zoals video’s en foto’s. Zo is elk digitaal evenement optimaal voorbereid.

Microsoft is niet de enige die hiermee experimenteert. Cisco Webex slokte eerder dit jaar Spark op en werd Webex Teams. Het heeft vergelijkbare ambities met Microsoft, maar teert meer op eigen Webex hardware om extra dynamiek in een event of vergadering te brengen. Andere start-ups zoals Voicera en Zoom werken al langer aan speech-to-text transcriptie, waarvan die laatste al een AI-gebaseerde oplossing klaar heeft.

Live events werken samen met Microsoft Teams, Yammer, Stream en Office 365 en zou de komende weken beschikbaar moeten zijn voor Microsoft 365-abonnees.